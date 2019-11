Rosanna Zanetti confiesa cuál es “la mejor sensación del mundo” y no es junto a David Bisbal

El pasado mes de abril Rosanna Zanetti se convertía en madre primeriza. Para su marido, David Bisbal, era su segunda experiencia en este terreno, nueve años antes había dado la bienvenida a Ella, junto a Elena Tablada, pero para la modelo, era su estreno en la maternidad.

Desde entonces hemos visto cómo se ha recuperado en tiempo record, desde el primer momento empezó a lucir un estupendo cuerpazo en bikini que no tiene rastro de su embarazo.

Lo podíamos comprobar nuevamente hace unas horas cuando compartía una foto suya durante sus vacaciones para contarnos lo que no soporta de nuestra capital. “Hace unas semanas estaba en este paraíso y ahora tratando de acostumbrarme al frío de Madrid. Cuando me preguntan qué extraño de mi país se me hace difícil enumerar pero una de las cosas es su clima tropical (no nací para el frío, ni las capas de ropa interminables”, confesaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 20 Nov, 2019 a las 6:17 PST

Pero ya se sabe, por amor se aguantan muchas cosas. Y puestas a hacer confesiones, poco antes, reconocía cuál era para ella “la mejor sensación del mundo”. Y que conste que no tenía que ver con David Bisbal… o sí. Lo cierto es que para ella, esa sensación es la que siente cuando tiene a su hijo Matteo en brazos.

Una sensación que experimenta desde hace tan solo unos meses pero que ya le produce esa gran felicidad que ha querido compartir. Y en la imagen podemos apreciar dos cosas. Por un lado, lo mucho que ha crecido el niño en estos meses. Dentro de poco le va a tocar salir corriendo detrás de él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 19 Nov, 2019 a las 6:15 PST

La otra, es que su casa tiene un rollito muy orgánico, con colores muy sutiles, excelente iluminación gracias a esos gigantes ventanales y guiños dirigidos a la llegada del pequeño. Sin duda, una lección de estilo que ya veremos si conserva cuando el niño crezca y deje tirado todo por el suelo.