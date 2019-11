Rubí Diamante, el aspirante a ‘OT 2020’ que si entrara cambiaría la mecánica (y tiene todas las papeletas)

'OT 2020' ya ha cerrado sus fases 1 y 2 del casting y solo queda la final. Con la emisión de todas estas etapas los seguidores ya tienen hechas sus apuestas para entrar a la Academia.

Uno de los más llamativos, que ha logrado tener ya a sus fans, es Rubí Diamante. Lo demuestra tanto su casting publicado (con más de 8.000 visualizaciones) y las decenas de comentarios) que piden que entre al talent.

La peculiaridad que le hace único es su doble apareciencia.

Así es Ricardo y su personaje Rubí

"Me llamo Ricardo Sebastián, y el nombre de mi personaje es Rubí Diamante. Vengo de Almería", así se presentaba este singular aspirante que dejó atónito al equipo tanto por su aspecto como por su talento.

Cantó el "Durmiendo sola" de Vanesa Martin, "At last" de Etta James y "A quién le importa" de Fangoria y no dudaron en ponerle la pegatina.

Para la segunda fase, con más intimidad, explicó a Noemí Galera y su equipo que se había "querido presentar porque Ricardo es una persona muy insegura, muy tímido y mi personaje me da seguridad". A lo que añadió que se dedica "al transformismo y soy peluquero que es mi profesión. Esto es un hobbie que me aporta muchísimo".

Seguidamente, se arrancó a interpretar "His eyes is on the sparrow" de Lauryn Hill, "Adoro" de Chavela Vargas y el "Creo en mí" de Natalia Jiménez. Tras ello volvieron a darle el pase a la siguiente fase.

La singularidad que representaría en el talent

Después de haber superado ambas fases, el artista explicó a cámara que su intención es entrar a la Academia como Ricardo, pero que en el escenario veríamos a Rubí: "Ella es un personaje creado por él para perder la vergüenza y tener un poco más de seguridad en sí mismo, pero no son las 24 horas".

Aseguró que para él supondría una"oportunidad grandísima porque no tengo cultura musical, ni he dado clases de canto y creo que sería una pasada para aprender."

Sin duda, que entrara al concurso también supondría algo insólito ya que nunca antes habíamos visto a un concursante que se transformara en otro al subir al escenario, ni alguien que necesitara de una "máscara" para sentirse más seguro.

No sabemos si le dejarían usar a su personaje para concursar, o si antes recibiría unas sesiones psicológicas para ayudarle a superar sus miedos. Lo que sí está claro es que podría ayudar a muchos espectadores que pasen por lo mismo.