¿Por qué se reconcilió Loles León con los creadores de ‘La que se avecina’?

Los que éramos fieles seguidores de Aquí no hay quién viva nunca olvidaremos cuando Loles León, una de las actrices con más tirón de la serie, dejó de hacer el papel de Paloma Cuesta por tener discrepancias con Alberto y Laura Caballero, dos jóvenes que por aquel entonces lideraban la parte creativa de la comedia y ahora llevan las riendas de La que se avecina.

Loles León en 'Aquí no hay quién viva' / Atresmedia

Cuando Loles se fue de Aquí no hay quién viva, los guionistas de la serie decidieron que era buena idea que su personaje entrara en coma, consiguiendo que todos fantaseasemos con la vuelta de la actriz, pero eso nunca llegó a suceder. El mal rollo entre los hermanos Caballero y la chica Almodóvar se convirtió en un secreto a voces y todo el mundo dio por hecho que la relación personal y profesional entre ellos estaba rota.

Pero el destino es caprichoso y quiso que Loles volviera a trabajar para ellos, esta vez en LQSA, interpretando a una mujer todoterreno. Sin embargo, ¿cómo se produjo esa reconciliación? La propia Loles León nos lo ha contado en una entrevista para LOS40.

"Se produjo gracias a un periodista de Fórmula TV [medio especializado en televisión]. En un photocall me dijo: '¿te gustaría entrar en La que se avecina?' En ese momento dije que sí, que me gustaría volver con los hermanos Caballero", explica. "Ellos lo vieron y en otro photocall me dijeron que Alberto se lo estaba pensando".

Él tenía la pelota en su tejado y yo no iba a llamarle porque soy una señora

Y añade: "Él tenía la pelota en su tejado y yo no iba a llamarle porque soy una señora. Entonces me llamó y me dijo: '¿qué hacemos?'. Nos entendimos como si nos hubiésemos visto el día de antes".

"Enfadados no estábamos, pero ellos eran muy jóvenes", aclara. "No les gustó que me fuera de Aquí no hay quién viva, pero yo estaba cansada porque los horarios no eran los mismos que en La que se avecina. No disfrutaba y, si yo no disfruto, me apago".

Durante nuestra conversación, Loles León también aprovecha para deshacerse en elogios hacia los hermanos Caballero: "Alberto y Laura saben sacarme cosas que ni yo misma sé que tengo, y eso no todos los directores y guionistas lo saben hacer. Tienen el don de captar eso que tienes y que no explotas porque no sabes ni que lo tienes".

Esperemos que esta vez el idilio entre Loles León y los hermanos Caballero vaya para largo...