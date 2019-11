Según la última actualización publicada de RIAA (Recording Industry Association of America), la asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos que recopila los datos de ventas de álbumes y singles más vendidos del mercado, estos son los 10 discos más vendidos de la historia de la música hasta la fecha; 5 de ellos fueron publicados un mes de noviembre, ¿sabes cuáles?

1. The Eagles: Their Greatest Hits (1971-1975) (17 de febrero de 1976)

38 millones de copias vendidas

Álbum recopilatorio que recoge 9 singles publicados en esos 5 años con Asylum Records. Es el recopilatorio más vendido de la historia en Estados Unidos (en total, 51 millones de copias en todo el mundo). Este disco, junto con su Hotel California, fue de los 20 superventas de EEUU en los años 70. Recordamos Desperado, una de las canciones incluidas en Their Greatest Hits (1971-1975), que solo aparece en este trabajo y fue versionada por The Carpenters, Johnny Cash o Neil Diamond, entre otros.

2. Michael Jackson: Thriller (30 de noviembre de 1982)

33 millones de copias vendidas

Publicado el 30 de noviembre de 1982 (Epic Records), Thriller fue el sexto álbum de estudio de Michael Jackson. Para su grabación se contó con 750.000 dólares y al año siguiente de su lanzamiento ya era el disco más vendido de la historia; en 2018 le quitó el puesto Their Greatest Hits (1971-1975) de Eagles. De las 9 canciones que lo componen, 7 fueron singles y todas alcanzaron el Top 10 de Billboard Hot 100. Thriller ganó 7 Grammy en 1984. Recordamos el videoclip de Beat it, unos de los hits incluidos en dicho álbum.

3. Eagles: Hotel California (8 diciembre de 1986)

26 millones de copias vendidas

En el top 10 de álbumes más vendidos de todos los tiempos volvemos a encontrarnos a Eagles, concretamente con su quinto disco de estudio, Hotel California, todo un éxito a nivel mundial; del mismo se lanzaron 2 singles que además alcanzaron el primer puesto de Billboard Hot 100: New kid in Town y, por supuesto, Hotel California, canción mítica que recordamos a través de este directo en Capital Center de 1977.

4. The Beatles: The Beatles

22 de noviembre de 1968; 24 millones de copias vendidas

El décimo disco de The Beatles, más conocido como The White Album, ocupa el cuarto puesto de lista de los discos más vendidos de la historia de la música. Se trata de un doble álbum donde los de Liverpool pasaron por varios estilos y que recibió críticas muy variadas; en cualquier caso, alcanzó el número uno en Estados Unidos y Reino Unido. Recuperamos la archiconocida Revolution.

5. Billy Joel: Greatest Hits Volume I & Volume II (2 de septiembre de 1985)

23 millones de copias vendidas

Recopilatorio de los grandes éxitos del gran Billy Joel dividido en dos discos: el primero se lanzó en el 85 y el segundo en el 97 (12 años de diferencia) y recogen, en orden cronológico, los grandes éxitos del pianista y cantante. Recordamos Piano Man, la mítica canción de Billy Joel que abría además el disco 1 de este recopilatorio.

6. Led Zeppelin: Led Zeppelin IV (8 de noviembre de 1971)

23 millones de copias vendidas

El cuarto disco de estudio de Led Zeppelin realmente carece de título pero se conoce como Led Zeppelin IV y fue el más vendido de la banda, alcanzando los primeros puestos de ventas. Incluye su canción más conocida y, para muchos, ‘la mejor’ de la historia del rock, Stairway to heaven, compuesta por Jimmy Page y Robert Plant.

7. Pink Floyd: The Wall (30 de noviembre de 1979)

23 millones de copias vendidas

Uno de los discos más influyentes de todos los tiempos ocupa, a día de hoy, el séptimo puesto del top ten internacional. The Wall es y sigue siendo, probablemente, el disco conceptual más importante de la historia de la música. El álbum fue concebido por Roger Waters durante la gira In the flesh (1977). Aquí el videoclip oficial de Another Brick in the Wall Pt.2 después de la película de 1982.

8. AC/DC: Back in black (25 de Julio de 1980)

22 millones de copias vendidas

La banda australiana más famosa de la historia consiguió situarse entre los más vendidos con su séptimo álbum de estudio, Back in Black, el primero además con Brian Johnson como vocalista tras la muerte de Bon Scott. Recuperamos el temazo You shooked me all night long, primer single de AC/DC con Johnson al frente.

9. Garth Brooks: Double Live ( 17 de noviembre de 1998)

21 millones de copias vendidas

El músico de country mainstream por excelencia, con más éxito comercial y, según RIAA, el artista que más ha vendido en Estados Unidos, por delante de Elvis Presley. En total, a lo largo de su carrera en solitario, ha vendido más de 170 millones de discos. Double Live fue su primer trabajo grabado en directo (gira internacional entre el 96 y el 98) arrebatándole el puesto al Unplugged de Eric Clapton (1992), hasta entonces disco en directo más vendido.

10. Hootie And The Blowfish: Cracked Rear View (5 de julio de 1994)

21 millones de copias vendidas

Hootie And The Blowfish alcanzaron el puesto número 19 en ventas de Estados Unidos con su disco de debut, Cracked Rear View.

En 2019 anunciaron su vuelta, tras 14 años de ausencia, con un nuevo álbum, Imperfect Circle. Recordamos Hold my hand, su primer y exitoso single.