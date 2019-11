J-Hope confiesa que en BTS “se peleaban al principio”

Si alguna vez no has peleado con tu hermano/a, padre o madre, es que no formas parte del planeta Tierra. Hasta con tus propios amigos has podido tener algún que otro desencuentro. Pero todo queda ahí, en un rifirrafe justificado por los distintos cambios de humor que protagonizamos.

BTS no iba a ser menos. Los integrantes de esta banda surcoreana también han atravesado alguna que otra situación de enfrentamiento incómoda, pero ahora están más que superadas.

Así lo ha confesado J-Hope en una entrevista con Paper Magazine. A la pregunta de los mayores retos a los que se han enfrentado como grupo, el artista de K-Pop respondía: "Hubo un tiempo en que nos peleábamos un poco porque veníamos de diferentes partes y nuestras personalidades eran muy diferentes. Pero pudimos superarlo después de hablar frecuentemente y vivir juntos durante mucho tiempo. Ahora sabemos lo que cada uno de nosotros está pensando tan solo con mirarnos".

Los miembros de BTS durante los Billboard Music Awards 2018 / John Shearer (Getty Images)

Como era de esperar, estas palabras han revolucionado a sus millones de seguidores, no por el hecho de que tuvieran sus desencuentros al comienzo, sino por el emotivo mensaje que ha lanzado al final. Unas palabras que coinciden con las respuestas del resto de sus compañeros.

"Echando la vista atrás, fueron buenos momentos", señala Suga. "No nos rendimos y ahora somos equipo en el que cada uno es irremplazable", dice Jimin.

De nuevo, los chicos de BTS demuestran que son capaces de superar cualquier situación, ya sea sobre el escenario o fuera de él. Las listas de éxitos, los grandes estadios de todo el mundo y la diferencia de personalidades no son ningún obstáculo para el alcance de su éxito.

Y es que, ¿quién no se ha tenido un pequeño enfrentamiento con sus seres queridos?