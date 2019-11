Angy Fernández apuesta por un cambio de look de fantasía

Desde que la conocimos hace trece años como concursante de Factor X, Angy Fernández nos ha sorprendido con muchos looks: la hemos visto con melena emo, con el pelo largo o con mechas... pero nunca con el nuevo color por el que ha apostado.

La actriz de Amar es para siempre, ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo look capilar. En las dos últimas publicaciones de su cuenta de Instagram, la podemos ver con un corte al estilo bob y una melena anaranjada. ¡Un color que es pura fantasía y que le queda de maravilla! Angy ha optado por ir a NiM Salón, un centro que ha trabajado con celebs comos Alba Reche o Georgina Amorós.

"Carrot Lover", ha escrito junto a la publicación donde presentaba al mundo su nuevo estilo. Además, en sus historias de Instagram ha compartido un selfie donde se ríe de sí misma. En plan divertido, la actriz ha escrito: "Yo, gastándome los dineros en mi exterior y no ahorrando pa' un piso".

Pero no es el único mensaje que ha querido enviar sobre su nuevo look. En otra de las historias, Angy ha querido dejar claro que no tiene problema en cambiarse de peinado para algún trabajo: "Directores de casting de España y del mundo, el pelito se puede cambiar en un momento. Me rapo si hace falta".

Sin lugar a dudas, Angy ha apostado por un peinado de fantasía que no nos puede gustar más. Eso sí, también le quedaría bien la cabeza rapada. ¡Todo lo que quiera!