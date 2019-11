Los ‘santos ovarios’ de Brisa Fenoy llegan en exclusiva a LOS40

Si hay algo que caracteriza a Brisa Fenoy es su habilidad creando hits que acaban convirtiéndose en himnos revolucionarios. Basta con escuchar su discografía para descubrir que todas y cada una de sus canciones aportan importantes mensajes sobre aspectos sociales de nuestro día a día.

Esto también ocurrirá con Santos Ovarios, su nuevo single que presentará el próximo 28 de noviembre, pero que LOS40 lanzará 24 horas antes. ¡Lo que lees! Podrás disfrutar de este nuevo hit feminista antes que nadie, así que señala el 27 de noviembre en tu calendario para no perdértelo con nosotros.

Como ha señalado Brisa en sus redes sociales, Santos Ovarios dice "basta" a las injusticias que atraviesan muchas mujeres que quieren hacerse un hueco en la industria de la música. Obligadas a exponer su físico y a presumir de él, e incluso, a veces, a convertirse en personas que no son.

"¿Por qué tengo que aceptar ser quién no soy? ¿Por vender más? ¿Por tener más éxito? ¿Por cantar lo que me digan? Pues va a ser que no", señaló clara y contundente la artista en Instagram.

A estas palabras le acompaña un fragmento de lo que será el comienzo de su clip. Unos segundos en los que Fenoy protagoniza una conversación telefónica con el que parece su mánager, al que le comunica que no está dispuesta a continuar fingiendo ser otra persona. Él, enfurecido, le comunica que si quiere "triunfar en el mundo de la música, tiene que salir así y punto". A juzgar por sus palabras, podemos asegurar que Santos Ovarios nos mostrará a una Fenoy dispuesta a cambiar la dinámica de esta industria.

Como hemos mencionado en líneas anteriores, la de Algeciras presume de una discografía repleta de canciones que no solo cautivan a través de sus ritmos, sino también a través de unos mensajes socialmente relevantes. Sin ir más lejos, Generación, el antecesor de Santos Ovarios, llegó como un canto a las dificultades que atraviesan los más jóvenes para subsistir y dedicar su vida a su profesión más soñada.

De nuevo, Brisa apuesta por una reivindicación que, quién sabe, podría dar un giro a la dinámica de esta industria. ¡No te lo pierdas el próximo 27 de noviembre en LOS40!