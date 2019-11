La nueva canción de Lewis Capaldi vuelve a enamorar al mundo

Lewis Capaldi se ha convertido en el rey de las baladas. Hace apenas un año, el artista escocés se subía a las listas de éxitos con Someone to Love, enamorando con su letra a medio mundo. La canción se convirtió en el single más vendido en Reino Unido en 2019, y consiguió mantenerse como nº1 durante siete semanas en las listas del país, un puesto que repitió hasta en tres ocasiones en Estados Unidos. Además, acaba de ser nominada a un Grammy a Canción del Año. Si todavía no sabes de que canción estamos hablando, párate a escucharla, porque seguro que la conoces.

Ahora, Lewis Capaldi vuelve con un nuevo tema con el que pretende volver a batir todos los récords. Recuerda el título porque lo vas a oír resonar en todos lados: Before You Go, una canción que habla sobre la manera de afrontar una pérdida importante en la vida, con la que el compositor ha experimentado nuevos retos en sus letras.

El tema está incluido en la reedición de su primer disco: Divinely Uninspired To A Hellish Extent, que sale a la venta mañana, 22 de noviembre, donde además de las canciones de su primer trabajo, estrena tres temas nuevos: Leaving My Love Behind, Let It Roll y su single, Before You Go. Un regalo estupendo para estas fiestas.

Últimamente nadie quiere perderse a este joven artista en concierto, pues ha colgado el cartel de sold out en la mayoría de los conciertos de su gira británica, que comienzan esta misma semana en Dublín y que durará, mínimo, hasta el año que viene. Así que ya sabes, si tú también te has vuelto super fan de este chico, no tardes mucho en comprarte tu entrada porque ¡vuelan!