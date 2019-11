Cepeda pone rumbo a Argentina con su gira ‘Principios’

Cepeda no ha parado de trabajar desde que salió de la academia de Operación Triunfo. Su primer disco, Principios, se convirtió en todo un éxito gracias a temazos como Esta Vez o Por Ti Estaré. Luego llegó la hora de salir de tour y, desde entonces, no ha parado. Al principio en solitario y ahora junto a su compañera y amiga, Ana Guerra.

Pero Cepeda ya tiene grandes planes para cuando acabe la gira ImagineBank junto a la canaria (el último concierto tendrá lugar el 21 de enero en Barcelona). ¿De qué se trata? Pues nada más y nada menos que de hacer las Américas.

Este 21 de noviembre, Luis ha compartido en sus redes sociales una gran noticia: hará su primer concierto en Argentina. El lugar escogido es el The Roxy Live de Buenos Aires.¿La fecha? El sábado 21 de marzo. "Argentina, allá voy!", ha escrito junto al cartel del concierto.

Pero no estará solo, como artistas invitados, Cepeda ha contado con el grupo de pop rock argentino Para Exótica. Vamos, que seguro que los asistentes se lo pasan de maravilla.

Quén sabe, quizá hasta se anima a cantar en directo la canción de Scared To Be Lonely de Dua Lipa con la que nos ha sorprendido esta semana. ¡Y es que no hay reto que se le resista!