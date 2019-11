Selena Gomez anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo disco

El regreso de Selena Gomez a la industria de la música es uno de los hitos musicales del año. Tras publicar Lose You To Love Me y Look At Her Now, la artista ha sorprendido a sus seguidores con una buena nueva: el lanzamiento de su tercer álbum de estudio.

Será el próximo 10 de enero cuando podremos escuchar lo nuevo de la cantante, que llegará bajo el título de su propio nombre y un repertorio formado por trece canciones. Pero esto no ha sido lo único que ha desvelado nuestra protagonista.

Tal y como nos refleja en su página web, este nuevo trabajo llegará cargado de un repertorio musical sobre sus vivencias más personales. Basta con echar un ojo a las imágenes que adornan su portada para autoconvencernos de que nos introducirá de lleno en su vida más personal.

El 10 de enero llegará lo nuevo de la cantante / Página web de Selena Gomez

Ya lo ha hecho con Lose You To Love Me y Look At Her Now, temas en los que nos ha mostrado a una Selena fuerte y recuperada de sus etapas más duras. Hemos de recordar que no solo se enfrentó al desamor con Justin Bieber, sino que además se sometió a un trasplante de riñón como parte de su tratamiento contra el lupus.

Pero la intérprete de Look At Her Now está más que recuperada y dispuesta a ofrecernos lo que tanto llevamos esperando: su música.

Esta noticia no ha tardado en revolucionar las redes sociales, inundadas por las centenas de comentarios de sus seguidores que ya han apuntado la fecha en su calendario. Aunque no tendrás que esperar demasiado para asegurar tu copia, pues ya puedes reservarlo en las plataformas digitales.

Lo cierto es que la propia Selena se encargó de calentar motores para el anuncio del lanzamiento del sucesor de Revival. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde anunció que "algo emocionante llegaría mañana". Pues bien, mañana ha llegado y con él la fecha y el título de este tan esperado proyecto.

Nuevos temas, nuevo disco y... ¿nueva gira? Aún queda para saberlo, así que, mientras tanto, calentemos motores con las canciones de este repertorio que ya hemos podido escuchar. ¡Pasito a pasito!