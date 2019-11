3 de 7 Lewis Capaldi ha sido el último en sumarse a la lista de pelirrojos con más éxito de la década. El artista ha enamorado a todo el mundo con su tema Someone You Loved y acaba de estrenar lo que será su nuevo single: Before You Go, un tema con el que ha conseguido ir más allá dentro de la composición. Así, Capaldi está haciendo historia en la música, pues acaba de ser nominado a un Grammy a Canción del año y está colgando en cartel de 'sold out' en su gira por Inglaterra.