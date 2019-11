El peor momento de Tamara Gorro: “Estoy viviendo bastante bajón en mi vida”

Tamara Gorro que suele mostrar en sus redes siempre lo más positivo de su vida (como buena influencer con más de un millón de seguidores) en estos últimos días también está compartiendo su momento más triste.

La ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' confesaba hace poco que sufría una infección en un dedo que empeoraba porque los antibióticos no le sentaban bien al estómago.

El dedo de Tamara Gorro / Instagram

Pero más allá de lo físico, los seguidores le preguntaron si le pasaba algo más y ello no dudó en sincerarse: "Me estáis preguntando mogollón si me pasa algo más allá de lo del dedo, que no me veis bien... A ver, creo que a todos nos pasa eso de que las cosas vienen todas juntas y es así. Hay veces que te pasa una cosa y viene todo de golpe, no soy la única que puede pasar una mala racha".

"Personalmente no estoy viviendo un momento perfecto"

Gorro se derrumbaba y narraba el momento personal que atravesaba: "No estoy pasando por un buen momento personal, estoy bastante triste y no estoy bien. Personalmente no estoy viviendo un momento perfecto. No voy a decir qué es, pertenece a mi intimidad pero hay un momento de bajón en mi vida, un palo bastante duro”, aseguró entre lágrimas.

Y continuó: “Todos pasamos por momentos complicados y tenemos que resurgir, yo lo voy a hacer pero no quita que esté de bajón, no os voy a mentir, no tengo necesidad de decir que está todo perfecto, soy humana, soy persona, tengo derecho a caerme y me voy a levantar", dijo para calmar a sus seguidores.