Victoria Beckham y su hijo se marcan un TikTok con Spice Girls que hay que ver sí o sí

Si tienes niños o adolescentes alrededor es inevitable que te pases el día escuchando hablar de TikTok, la red social que ha conquistado a los más jóvenes con sus breves vídeos con coreografías.

Los famosos también se han rendido a este divertido entretenimiento y eso nos ha permitido ver a Victoria Beckham recordando sus tiempos de Spice Girls. Vale que han pasado diez años desde que el grupo dijo adiós pero es imposible olvidarse de esas canciones tan pegadizas y esos bailes que, el que más o el que menos, intentaba imitar encerrado en su habitación.

Ella recuerda aquella etapa y parece que no se ha olvidado de cómo bailaba aquellas canciones. Ha grabado un TikTok con su hijo Romeo con Spice up your life sonando de fondo. Y si tuviéramos que decir a quién se le da mejor…lo siento por los millenials, pero ella está de fábula. Está claro que la veteranía sigue siendo un grado.

Así se prepara la cena de manera divertida. El vídeo lo han grabado en la cocina en un momento muy casual y familiar como demuestra la ropa que llevan puestas. Victoria, siempre impecable en los eventos públicos, acorde a su papel de diseñadora, en casa opta por leggins y sudaderas oversize con gorra.

Su hijo, con un estilo similar, deja claro que le gusta Drew, la línea de ropa de Justin Bieber. Y que conste que parece que se han vestido para la ocasión porque ambos combinan el negro y el amarillo como si lo hubiese planificado.

Lo de la vuelta de Spice Girls es un tema que siempre anda por ahí circulando aunque parece que Victoria, no está por la labor, lo que está claro es que no se olvida de su etapa en una girl band de éxito.

De hecho, en los últimos días la hemos visto lucir dos de los bolsos de Hermes que ya llevaba en aquella época. ¿Nostalgia del pasado?