Jennifer Lopez sorprende al mundo con su salario en Estafadoras de Wall Street

Nadie puede negar que Jennifer Lopez es toda una mujer de negocios y que ha sabido llevar su carrera musical y cinematográfica con puño de hierro asumiendo riesgos y conquistando, casi siempre, a la taquilla o a la crítica.

Por eso las palabras sobre su salario por participar en la película Hustlers (Estafadoras de Wall Street) han sorprendido a todo el mundo. En declaraciones a Entertainment Tonight aseguró que apenas cobró por interpretar a Ramona.

"Hago cosas que amo. No gané mucho dinero con Hustlers. Lo hice gratis y lo produje. Esa es la Jenny From The Block. Hago lo que quiero, lo que amo. Pero fue algo muy diferente interpretar a Ramona. Aunque estuviera haciendo cosas buenas o malas, ella tenía claro lo que quería y sus objetivos. Y lo hizo sola. Como nunca has visto a un hombre en su vida hacer. Ella era autosuficiente. Yo, que crecí con mi hermana jugando en la misma casa, y luego pasé de una relación a otra, interpretar a este personaje, teniendo que ser independiente y estar a cargo, pensé que era muy enriquecedor" explicó JLo.

Pero el pequeño truco que tiene apenas haber tenido un sueldo dentro del largometraje, es que Jennifer Lopez asumió sus riesgos convirtiéndose en productora de la cinta. Una circunstancia que de haber fallado en taquilla le habría supuesto importantes pérdidas pero que tras el aplauso de la crítica (se habla incluso de una nominación al Oscar para ella) parece claro que le dará grandes beneficios (su presupuesto fue de 20 millones y la taquilla ya ha superado los 130 de recaudación).

Dirigida por Lorene Scafaria, la película narra las desventuras de las chicas que trabajan en el Moves, el club favorito de los poderosos de Wall Street. Ramona (Jennifer López) es la veterana y una de las favoritas de la audiencia. Destiny (Constance Wu) es la recién llegada en la búsqueda de una vida mejor. Pronto forjarán una bonita amistad aunque con la llegada de la crisis de 2008 tendrán que buscar la manera de llevar a los clientes al club. Ahí será cuando se unan Mercedes (Keke Palmer) y Annabelle (Lili Reinhart) a esta misión con el único fin de seguir ganando pasta a costa de los obnubilados poderosos del centro financiero de Nueva York. Cuenta con cameos, además, de estrellas como Cardi B o Lizzo, lo que no nos puede resultar más estimulante. Cuando Elizabeth (Julia Stiles), una periodista del New York Magazine, comienza a investigar ellas verán peligrar su negocio y tendrán que afianzar su lealtad por encima de la envidia y la avaricia".

No es la primera vez que Jennifer Lopez nos sorprende con una decisión empresarial de este estilo. Hace apenas un par de meses os contábamos que la diva del Bronx había aceptado actuar en el descanso de la Super Bowl, un espectáculo en el que compartirá escenario con Shakira y por el que no cobrará absolutamente nada.

La NFL tuvo que aclarar en 2016 que los artistas no reciben compensación económica por su participación en el evento, sino que el presupuesto va íntegramente a cubrir los gastos de producción. Pero al tratarse de uno de los espectaculos musicales con mayor audiencia televisiva del planeta, la repercusión económica va mucho más allá del dinero en metálico.

Tras actuar en la Super Bowl, muchos artistas han visto como las ventas o el consumo de su música se ha disparado en ocasiones por encima del 600%.