Cristina Cifuentes se presenta en ‘Sálvame’ y recibe una oferta de trabajo

No hay día que Sálvame no sorprenda con alguna de sus ocurrencias. Este jueves, sin ir más lejos, el programa estrella de Telecinco sorprendió especialmente a sus espectadores llevando al plató a la mismísima Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

La política acudió al formato que produce La fábrica de la tele para dar una sorpresa a Carlota Corredera. "Te traigo un paquete, que además viene calentito", soltó Cifuentes en cuanto hizo su aparición estelar. "Qué fuerte me parece todo", dijo la presentadora antes de abrir la caja y encontrar el primer ejemplar de su nuevo libro (Hablemos de nosotras) en el que la periodista entrevista a varias mujeres, incluida Cristina Cifuentes. "Ella y yo no nos conocíamos, pero mi intuición me decía que yo le caía bien", aseguró Corredera.

Tras la sorpresa, Kiko Hernández quiso intervenir para trasladarle a Cifuentes una pregunta de la dirección. "Nos gustaría que el lunes o el miércoles seas la presentadora de Sálvame Limón". ¿Su respuesta? "Esto es una encerrona de toda la vida, pero ya lo hablaremos. Ahora estoy viajando y no sé si voy a poder, pero no niego que en un futuro lo podría hacer".

Después, Cristina Cifuentes se deshizo en elogios hacia Sálvame: "Me encanta este programa. Me divierto muchísimo, hacéis un trabajo estupendo y que sigáis así, entreteniendo a la gente".