Se filtra el casting de Mónica Carrillo para presentar ‘El diario de Patricia’

En el mundo de la televisión, los periodistas y los actores hacen muchos castings, pero no siempre hay suerte. Tanto es así que muchos de los rostros más destacados de la pequeña pantalla hicieron en su día pruebas para formar parte de formatos que ahora son muy conocidos, pero que por cosas del destino no pudo ser y lo borraron para siempre de sus recuerdos.Todos menos Mónica Carrillo.

Y es que la presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana aprovechó que este jueves se celebraba el Día Mundial de la Televisión para compartir con todos sus seguidores de redes sociales la prueba que realizó para presentar El diario de Patricia, uno de los espacios más icónicos de Antena 3.

"Hace 13 años estaba trabajando como redactora y presentadora de informativos en TVE", explica la también escritora. "Una noche me sonó el teléfono: me llamaban de Antena 3 para que hiciera una prueba de cámara para un programa. Al mes siguiente me incorporé a Antena 3 Noticias, donde todavía sigo. No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de Antena 3 hasta hoy".

Y añade: "Pasen y vean. Es un #tbt inédito. Pueden reírse".