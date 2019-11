Jon Kortajarena selecciona las siete canciones para la semana

Jon Kortajarena, el top model español más cotizado que está demostrando también su talento interpretativo, estrena este viernes la segunda temporada del thriller marítimo de Netflix y Bambú, Alta Mar. Es por ello que aprovechamos la vuelta de la ficción para navegar junto a él a través de sus recomendaciones musicales para los próximos siete días, contra viento y marea.

LAS RECOMENDACIONES DE JON

Radiohead - Talk show host. Hijo ilustre de Bilbao, triunfa por igual en pasarelas, donde ha sido rostro de innumerables campañas como las de Calvin Klein, Zara, Versace, Lacoste, o John Galliano, entre muchísimas otras, que en proyectos de interpretación. Esta canción del grupo de Thom Yorke, incluída en la banda sonora de Romeo y Julieta, y el resto de la selección musical que nos ha ofrecido, donde aparecen temas incluídos en los soundtracks de Euphoria y Big Little Lies, nos hace entrever que es un cine/seriéfilo empedernido muy al tanto de las novedades que copan el océano audiovisual.

Madonna - Crave. Ha aparecido en dos videoclips (y ha compartido escenario en el Palau Sant Jordi) con La Ambición Rubia (Girl Gone Wild, de alto oleaje... que diga, voltaje, y Bitch I´m Madonna, junto a Beyoncé o Katy Perry, ahí es nada), y en el de Fergie, M.I.L.F $ , junto a celebrities como Kim Kardashian.

Labrinth & Zendaya - All for us. Su debut en el celuloide fue en la película dirigida por Tom Ford, para quien ha sido su modelo fetiche e imprescindible, A Single Man, muy bien acompañado de Julianne Moore y Colin Firth. Él siempre en la cresta de la ola

Billie Eilish - Bad guy. Poco a poco se va labrando una carrera cinematográfica, donde destacan títulos como Acantilado, Lo nunca visto, Ma Ma, de Julio Medem, o Pieles, la ópera prima de Eduardo Casanova donde aparece irreconocible y le valió el reconocimiento de la profesión.

Yellow Claw - Beastmode. En la pequeña pantalla nacional, fue uno de los protagonistas de la serie de Telecinco La Verdad. Ahora estrena la segunda temporada de Alta Mar, donde vuelve a ser el capitán Nicolás Vázquez a bordo del Bárbara de Braganza.

Rosalía - Bagdag. Recientemente ha sido premiado por su activismo contra el cambio climático por Al Gore, quien le designó como embajador en España y América Latina para la lucha de los problemas medioambientales. Por si nos sabía a poco, encima comprometido.

Michael Kiwanuka - Cold little heart. No podemos olvidarnos de su mayor fan virtual, La Vecina Rubia, y recomendaros que os hagáis con su agenda para este 2020 cada vez más cercano. Ya sabéis, Brilli Brilli Drama. Seguro que Jon tiene la del pasado año inundada de logros. Y va camino de repetir.

MIS RECOMENDACIONES

When a fire starts to burn, de Disclosure. Uno de los temazos indiscutibles que nos dejó el 2013, que inauguraba su LP debut, Settle, en cuyo videoclip un predicador te absuelve de tus pecados mediante el baile

Goodbye, de Feder ft Lyse. Sensual canción del dj francés Feder que pone ritmo a una despedida y que fue la acertada elección para el anuncio de The secret temptation de Antonio Banderas.

We are your friends, de Justice y Simian. Nuevo flasback con una de las infalibles en la pista de baile, que provoca ganas de fin de semana nada más comenzar. Hasta Calvin Harris la pincha y la remezcla. "Because we are your friends, you'll never be alone again".

Baby, I´m yours, de Breakbot. Con un videoclip a cargo de Irina Dakeva en clave de animación stop-motion con estética japonesa realizado con más de dos mil acuarelas, este productor y dj francés encontró la fórmula perfecta de un tremendo hit.

Never There, de Cake. Con una portada de un llamativo gorrino, este clásico de los noventa que sigue sonando actual, demuestra que esta banda es mucho más que su reinterpretación del I will survive.

Heart of glass, de Gisele y Bob Sinclar. La modela brasileña Gisele Bündchen versionó este tema de Blondie que perpetó para la campaña de verano de H&M.

Stolen Dance, de Milky Chance. Tienen álbum nuevo, el tercero en cinco años.

Pero no podemos resistirnos a despacharos con su mayor éxito hasta la fecha.