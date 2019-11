De ‘Baby’ a ‘Vis a Vis’: Algunas de las mejores canciones que hemos escuchado en series los últimos meses (vol. III)

Continuamos repasando las canciones más representativas incluídas en series que nos han regalado grandes maratones en los últimos tiempos. No te pierdas el primer repaso a temazos que hemos escuchado en series en los últimos meses (Vol I) y (Vol. II)

PEAKY BLINDERS. La BBC, acaba de publicar el libro Peaky Blinders, que contiene material exclusivo de la serie, entrevistas a los actores, la playlist completa de las canciones de la serie y explicaciones de cómo se rodaron las escenas más míticas.

Su banda sonora, a pesar de la época que narra, está formada por canciones icónicas del rock de las tres últimas décadas. Su canción principal, de Nick Cave, había aparecido también en Expediente X, Dos tontos muy tontos, Scream (1,2 y 3) y Hellboy. Arctic Monkeys o Bowie a Radiohead o esta versión de U2 a cargo de Jack White forman parte del extenso catálogo de temazos que escuchamos a lo largo de sus capítulos.

BABY. La serie italiana de Netflix, basada en el caso real de dos adolescentes que cayeron en una mafia de prostitución en Roma y que ha sido renovada por una tercera temporada (que será la última) está haciendo estragos con su cuidada banda sonora.

VIDA PERFECTA. La serie de Leticia Dolera, ganadora de dos premios en el Festival de Cannes, rebosa humor negro sobre temas universales, inclusismo y canciones de Sidonie, Bomba Estéreo o La Bien Querida entre otros.

GLOW. Chicas que se convierten en luchadoras para un programa de televisión en los ochenta y terminan en Las Vegas cantando un tema a coro en contra del secuestro infantil o entonando una canción para ayudar al estreñimiento de su compañera. Una serie que logra que empatices con sus personajes y que te emociona cerrando temporada con este clásico.

LUIS MIGUEL. El biopic del Sol de México ha enganchado en Netflix a espectadores de todo el mundo, y la popularidad de la serie consiguió que Luis Miguel alcanzase el récord de escuchas en Spotify, en especial Marcela, dedicada a su madre, y la canción Culpable O no, que interpreta Diego Boneta, es de 1988, y ha vuelto a ser tendencia.

MR ROBOT. En las escenas de esta serie de suspense psicológico e informático lo mismo suena Beethoven o Kraftwerk que los Pixies versionados por Maxence Cryin. La primera temporada finalizó con el gran temazo que es Sound & Color de Alabama Shakes.

NARCOS. La maravillosa Tuyo de Rodrigo Amarante, no sólo ha conseguido que ningún usuario de Netflix haya optado por "omitir introducción", sino que ha llegado a ser tan viral que se han hecho remixes y cantantes como Roko, Chimo Bayo (¡hu ha!) o Zahara la han versionado.

THE POLITICIAN. La serie de Ryan Murphy para Netflix nos permite ver a su protagonista, Ben Platt, cantando el Vienna de Billy Joel o el I wish I had a river de Joni Mitchell, siendo de lo más brillante de la trama (aparte de esa canción de cabecera con el Chicago de Sufjan Stevens).

LA PESTE. La segunda temporada de la serie de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos ya está disponible en Movistar. La Garduña también cuenta con el score de Julio de la Rosa, que aparte de fabricar temazos con El Hombre Burbuja y en solitario, es el responsable de bandas sonoras de nuestro cine como Grupo 7, Diecisiete, Los Japón o La Isla Mínima.

TRUE DETECTIVE. La primera temporada de True Detective nos conquistó y nos descubrió en su opening (cuyo esmero artístico merecería mención aparte) este inquietante tema de The Handsome Family idóneo para entrar en situación.

DERRY GIRLS. La serie de Neflix ambientada en la Irlanda de los noventa tiene en su banda sonora a The Cranberries, M People o Stakka Bo. Y mucho humor.

VIS A VIS. Agnus Dei, el tema de cabecera de la serie carcelaria, está interpretado por Mala Rodríguez (que también tiene un papel en el final de la temporada) junto a Cecilia Krull. Miriam Rodríguez comentó en la academia que era su serie favorita. Quién le iba a decir que iba a formar parte de su banda sonora y que incluso iba a hacer un cameo.

POR 13 RAZONES. La serie producida por Selena Gómez (que se llevó el Emmy como productora y también canta el tema principal Back to you), cuenta en su soundtrack con temas como el Bored de Billie Eilish. El actor que interpreta a Montgomery aparece en el videoclip de Love You Like A Love Song de Selena.

LA PESTE. La segunda temporada de la serie de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos ya está disponible en Movistar. La Garduña también cuenta con el score de Julio de la Rosa, que aparte de fabricar temazos con El Hombre Burbuja y en solitario, es el responsable de bandas sonoras de nuestro cine como Grupo 7, Diecisiete, Los Japón o La Isla Mínima.