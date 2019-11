Farina, Maluma - Así Así [2019]

Después de tomarse un mini descanso de las redes sociales, Maluma ha vuelto con más fuerza que nunca. Pero no lo ha hecho solo, sino acompañado de Farina, una rapera de ritmos caribeños que ya cosecha grandes hits en su discografía. Aunque ha sido el colombiano el que ha participado en el tema de su compatriota.

Llega Así Así, un tema de ritmos urbanos y latinos que ha conseguido acabar con la censura para ofrecernos un contenido de lo más explícito. En su estribillo, casi susurrando, podemos escuchar a los protagonistas pronunciar los versos de "Sigue así, sigue así, así, así, así, to' lo que me digas sí, así, así, así, así", haciendo referencia a la práctica sexual. Eso sí, Farina se ha encargado de aportar su toque más feminista: "Yo soy tu reina y no necesito la corona" es uno de los versos que incluye en su tema.

Estas letras vienen acompañadas de unas imágenes que dan vida a un vídeo musical también de contenido explícito. En él, Farina se mueve al ritmo del tema con un conjunto de lencería de lo más sexy, y lo hace delante (y encima) del colombiano. ¡Un momento muy hot!

Sin duda, se trata de una de las colaboraciones más innovadoras de la trayectoria de Maluma. Esta vez ha decidido unirse de nuevo a la talentosa voz de Farina, quien es capaz de mezclar fragmentos de rap con lo más melódicos. Así lo hicieron también en Puesto Pa' Ti, aunque con unos ritmos más lentos.

Como era de esperar, esta unión musical ha revolucionado las redes sociales. Con tan solo unas horas de vida, su videoclip ya supera las 52.000 reproducciones en Youtube, intentando así hacerse un hueco entre sus tendencias.

Pero lo cierto es que no es el único hit que Farina ha lanzado a lo largo de su carrera. La colombiana, que participó en el concurso de Factor X, es conocida por éxitos como Mucho Pa Ti, Pum Pum o Mejor Que Yo. Además, ha trabajado con artistas de la talla de Beatriz Luengo, Leslie Grace, Carlos Baute y Abraham Mateo.

Ahora, la rapera añade a su lista de éxitos su nuevo hit con Maluma, que ya se ha convertido en la obsesión de miles de melómanos alrededor del planeta.