Las ofertas digitales de PlayStation para Black Friday y Cyber Monday

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) inicia su campaña de ofertas para el Black Friday 2019, con descuentos en el servicio PlayStation Plus (PS Plus) y en grandes títulos para PlayStation 4 a través de PlayStation Store (PS Store).

A estas ofertas se sumarán en los próximos días más productos, tanto en formato físico como en digital, adelantándose así a la época navideña para que los fans y jugadores no tengan que esperar para hacerse con sus productos favoritos a los precios más competitivos.

La campaña de Black Friday arranca en PS Store con importantes rebajas en varios títulos AAA del catálogo de PS4 en formato digital hasta el lunes 2 de diciembre (Cyber Monday). Entre ellos, los usuarios podrán saltar al césped en FIFA 20 por solo 44,99€ (antes costaba 69,99€); transportarse a un mundo post-apocalíptico y luchar contra engendros en la aventura exclusiva de PS4 Days Gone por solo 39,99€ (antes 69,99€); o enfundarse el traje de súper héroe y balancearse por las calles del Nueva York con Marvel’s Spider-Man, a un precio de 19,99€ (antes 39,99€).

Los fans también encontrarán más títulos rebajados como: Grand Theft Auto V Premium Online Edition con un descuento del 71%, rebajando su precio de 34,99€ a 9,99€; Borderlands 3 a 39,99€; NBA 2K20 a un precio de 34,99€; y exclusivos de PS4 de la colección PlayStation Hits como God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition, The Last of Us Remastered o Uncharted 4: El desenlace del ladrón a 14,99€.

Otros títulos que también forman parte de estas ofertas digitales son: Crash Team Racing Nitro-Fueled (25,99€ / Precio original: 39,99€), Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition (8,99€ / Precio original: 29,99€), Blood and Truth (exclusivo para PS VR 19,99€ / Precio original: 39,99€) y Astro Bot Rescue Mission (14,99€ / Precio original: 39,99€).

Además, durante este periodo, estará disponible con un descuento del 25% la suscripción anual de PlayStation Plus. De esta forma, los jugadores podrán disfrutar durante 12 meses del juego online en PlayStation 4 (PS4) y todas las ventajas adicionales que ofrece este servicio por solo 44,99€ frente al precio habitual de 59,99 €. El descuento estará disponible solo durante este período para compras realizadas a través de PS Store (hasta el 2 de diciembre) y en establecimientos adheridos a la promoción (hasta el 1 de diciembre).