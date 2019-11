Natalia Sánchez y Marc Clotet anuncian segundo embarazo

“¡NUEVO BEBÉ EN CAMINOOO! (otra vez...🙆‍♀️😅) No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene... ¡volvemos a aumentar la familia!😍 ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin!”. Con estas palabras Natalia Sánchez anunciaba que está de nuevo embarazada.

Qué lejos queda aquella niña que conocimos en Los Serrano. Teté ha crecido y ahora es una mujer entregada a la maternidad. Su primera hija aún no ha cumplido el año y ya está esperando un hermanito o hermanita, que del sexo todavía no sabemos nada.

“La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible!😅 “, reconocía sobre lo diferente que se vive un primer embarazo de un segundo.

Como suele suceder en estos casos, no faltan los miedos y es que si un primer bebé consigue sobrepasar a muchas parejas, la llegada de un segundo poco después, puede parecer una locura. “Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aunque reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos...🤦‍♀️, no paro de repetirme a mí misma que; con paciencia, amor y Marc Clotet, que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien...🙏”, expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Sánchez (@natasanchezmol) el 25 Nov, 2019 a las 3:03 PST

“Muchas gracias a tod@s por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano...GRACIAS.🙏 PD: Se aceptan tooooodos los consejos del mundo...!🙏😍”, terminaba escribiendo junto a una imagen ideal de su familia.

En seguida han empezado a llegar las felicitaciones:

Pelayo Díaz: Ole ole oleeee! Esos papis afortunados!!!! Y nosotros de ver la familia crecer! enhorabuena amigosssss! Os quiero ❤️

María Castro: Madre mía cariño! FELICIDADES!!!! Y todo el amor del mundo!

Elena Furiase: Felicidades!!!! Todo se puede... animo! Y mucho mucho amor!!!!

Adriana Abenia: FELICIDADES!!! ✨Sois muy valientes 😅 Habéis hecho bien, lo mejor es no pensarlo, si no no se hace! 😂❤️❤️❤️❤️❤️

Dafne Fernández: Qué maravilla!! Muchas felicidades familia!! ❤️

Sara Sálamo: ¡Enhorabuena familiaaaaa😍😍😍💙!

Sergio Mur: ❤️ Celebrando la vida!! Que cosa más bonita!!! 😘