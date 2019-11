El mensaje oculto detrás del vestido de Melani García en Eurovisión Junior

Melani García brilló con luz propia el pasado domingo en la gala de Eurovisión Junior. Su impresionante voz de agudos líricos imposibles y su arte a la hora de pisar el escenario conquistaron Europa. Aunque no hubo suerte y no pudimos quedar primeros, la joven artista se quedó en un tercer lugar que supo a gloria.

Hay que mencionar la puesta en escena que tuvo. La peque de doce años rindió homenaje a los océanos y cada elemento del escenario estaba pensado para ello: desde la recreación del mar en las pantallas hasta el vestido. Porque sí, el look que escogió nuestra representante tenía mucho que ver con la letra con mensaje sostenible de Marte.

Melani apareció en el escenario polaco con un bonito vestido blanco. ¿Lo mejor de todo? Es cien por cien reciclado. Se trata de una creación de Alma Aguilar, una diseñadora española con muchísimo talento (basta con mirar su cuenta de Instagram para comprobarlo). Alma diseñço un modelo asimétrico hecho con tafate de poliéster de PET reciclado.

Ha sido la propia diseñadora, a través de una publicación de Instagram donde vemos el boceto, quien ha compartido los secretos del vestido: “Está hecho con un tejido que hemos creado en ECOALF transformando unas 15 botellas de plástico, que ya eran basura, para conseguir un metro de tejido, en concreto de tafeta de poliéster de alta calidad... Cuando hice este dibujo esto era solo un proyecto, y ha sido maravilloso llevarlo a cabo...”.

Alma, en la misma publicación, ha querido compartir la ilusión que le ha hecho participar en este proyecto: “Y resulta que con todo el cariño del mundo he hecho un vestido muy especial, para Eurovisión, a Melani para @ecoalf… De esas cosas especiales que mi profesión me ofrece… ¡y ha sido muy bonito! Ella ha brillado hoy de una forma realmente brutal”.

Además, el coro de niñas que acompañaban a Melani también lucían un traje similar de color verde con un importante mensaje escrito: “There is no planet B”. Sin lugar a dudas, un mensaje que busca concienciar sobre la importancia del reciclaje en la industria textil (no hay que olvidar que es una de las más contaminantes que existe).