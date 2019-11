Taylor Swift hace historia en unos American Music Awards donde también destacaron Selena Gomez y Billie Eilish

Si los Globos de Oro son la antesala de los Oscar, los American Music Awards, lo son de los Grammy. Y se han entregado esta noche en el Teatro Microsoft de Los Ángeles con una auténtica triunfadora: Taylor Swift.

La diferencia con los Grammy, es que estos premios no los otorga un jurado profesional sino que son el resultado de una encuesta popular. Ha sido el público el que le ha otorgado a la cantante 5 premios: Artista del año y mejor videoclip, cantante del año, artista adulto-contemporáneo y álbum pop.

Además, ha sido nombrada artista de la década. Con estos nuevos premios suma un total de 29 estatuillas de los American Music Awards, lo que la permite superar el record de Michael Jackson que tenía 24, y se convierte en la artista más galardonada en la historia de estos premios.

Además, finalmente pudo actuar, algo que se ponía en duda, tras la lucha que ha mantenido con Scooter Braun que compró los derechos de su catálogo y no le permitía utilizar sus propias canciones. Finalmente llegaron a un acuerdo y pudo cantar. Y entre las sorpresas estuvo el poderla ver en el escenario con Camila Cabello y Halsey.

/ Kevin Mazur/AMA2019/Getty Images for dcp

Aunque si hablamos de actuaciones, la que más llamó la atención fue la encargada de abrir la gala. Selena Gomez volvió al escenario después de un tiempo y lo hizo para interpretar sus dos nuevos singles, los que anticipan el álbum que lanzará en enero. Para el primero se puso en largo vestido negro que le cubría todo el cuerpo, y para el segundo se quito el vestido para quedarse con un llamativo body.

Empezó con Lose you to love me, esa en la que se desahoga sobre su historia con Justin Bieber. Le siguió Look at her now, momento en el que Taylor Swift y Halsey se pusieron en pie para vitorear a su amiga.

/ Image Group LA via Getty Images

Otra que ofreció una magnífica actuación fue Billie Eilish que, finalmente, se llevó los premios a mejor artista de rock alternativo y de artista revelación. Eso le complica las cosas a Rosalía con la que competirá en los Grammy por ser la artista revelación.

El K-Pop también está de enhorabuena porque BTS se ha alzado con dos premios: mejor gira del año y artista social. En cuanto a lo latino, J Balvin es el que se ha llevado el gato al agua. Y sí, Camila Cabello y Shawn Mendes se llevaron el de la mejor colaboración por Señorita.

No dejes de consultar la lista de ganadores.