Parir a lo loco: “Di a luz sobre la mesa del comedor de mi amiga”

Todos nos imaginamos dar a luz en un hospital rodeado de nuestros seres queridos con una sonrisa de oreja a oreja. Pero claro, eso no es suficiente para una noticia de Anda Ya. Nosotros hoy queremos conocer de cerca esos partos que se adelantan y se complican un poquito.

Es lo que nosotros llamamos "parir a lo loco", ese momento que llevas esperando 9 meses y luego ocurre de la manera más surrealista que puedas imaginar. Y si no que se lo digan a la francesa de 19 años que hace 2 semanas tuvo a su bebé en una discoteca de Toulouse, que oye que ni tan mal, no sólo fue todo a las mil maravillas, además al bebé le han hecho el regalo que todo buen fiestero desearía, ha ganado un pase gratis para toda la vida en esa discoteca...

Otro parto surrealista es el que vivió Erin Langmaid, una modelo de Melbourne de 23 años, que dio a luz este mes a su bebé en un baño, y lo más alucinante es que ni tan siquiera sabía que estaba embarazada.

Pero estas historias no solo ocurren en el extranjero, en España, nuestros propios andayeros han vivido experiencias de lo más sorprendentes. Como el bebé con el pase de por vida al a discoteca, José Andrés también vino al mundo en un sitio muy particular. Y no habría estado nada mal que hubiera ganado una licencia de por vida.

Aunque si tenemos que quedarnos con una historia, sin duda alguna es la de Mar. Ya sabéis que los vascos nacen donde quieren y nadie mejor que nuestra andayera para confirmarlo. Vivía enfrente de una íntima amiga, sintió que se ponía de parto llamó a la puerta, entró al baño y ya que estaba agusto en casa de su amiga, decidió que era buen momento para quedarse ahí.

Se tumbó en el sofá mientras comenzaban las primeras contracciones. Cuando llegaron los médicos la subieron a la mesa del comedor. Una pierna en cada silla y allí tuvo a su bebé. Lo mejor de todo es que su amiga sigue teniendo la misma mesa.

