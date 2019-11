Puber-trap, el vídeo viral que te alegrará el día

La vida sin humor sería prácticamente insufrible. Por eso el vídeo "puber-trap" que está corriendo como la pólvora en las redes sociales es todo lo que necesitas hoy para alegrarte el día.

Gracias al usuario de Twitter SpokSponha hemos descubierto el puber-trap, un concepto totalmente revolucionario que está arrasando en todo el mundo a juzgar por las miles de visitas que ya acumula en apenas unas horas.

Su parodia trapera basándose en vídeos de TikTok y de InShot está arrasando en las redes sobre todo gracias a algunas de sus mordaces letras: "Somos los power rangers del HyM", "la gente no se cree que soy cuñado de Mbappé, fui a tu cumpleaños y no pusiste canapé, pusiste 25 caramelos de café, eso es una mierd* una falta de respeto, yo en el mío pongo Papa Delta y Risketos" o "Pasa primo soy un umpa lumpa, estoy raro porque Instagram va a quitar los Me gusta, oh yes eso me asusta, no tengo cosas... uy se me cae la chusta".

Te encuentras a estos chavales en tu calle y que haces???? pic.twitter.com/FHHV0sF0t5 — SpokSponha (@spoksponha) November 25, 2019

Su perfil que cuenta con casi 20.000 seguidores está repleto de estas parodias y nosotros en LOS40 no nos libramos. Nuestro compañero David Álvarez aparece en una de sus parodias entrevistando a Rosalía durante la alfombra roja de la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2019.

Neymar y Ronaldo como los Andy y Lucas de Brasil, la polémica del rap de Arkano, Doraemon... No hay vídeo que no le sirva para sus doblajes traperos. Echa un vistazo a su perfil.