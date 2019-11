Escucha la impresionante voz aislada de Freddie Mercury en 'We are the Champions'

La leyenda de la música, Freddie Mercury, nos dejó el 24 de noviembre de 1991. Desde ese momento, ha pasado a la historia como uno de los mejores y más singulares talentos de la música pop. No en vano, es considerado el mejor cantante de la historia.

El carisma y la capacidad de actuación de Freddie hicieron de Queen una de las bandas más grandes de los últimos cincuenta años, pero es su increíble voz la que la ha consolidado como una de las grandes de todos los tiempos.

Tuvo muchas actuaciones vocales estelares, pero quizá la mejor opción para ser conscientes de la capacidad vocal del artista sea escucharlo sin arreglos ni instrumentos musicales que lo acompañen. Esta es la versión aislada de We Are The Champions, uno de los mayores éxitos de la banda.

Queen - 'We Are the Champions' Acapella

Algunos estudios recientes han demostrado que su sonido vocal se debía a su tesitura, de alta gama, que era capaz de abarcar cuatro octavas sin esfuerzo. Mercury era barítono, pero habitualmente cantaba como tenor con un excepcional control sobre su técnica de producción de voz. Entre los rasgos más peculiares del cantante figura la distorsión intencionada que Mercury usaba para producir el llamado sonido de rugido.