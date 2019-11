Rumores de infidelidad de Justin Timberlake con su compañera de reparto

Es inevitable. Cuando eres famoso estás sujeto a todo tipo de especulaciones y cualquier gesto es analizado con lupa para buscarle todo tipo de interpretaciones que, por lo normal, no van dirigidas a ensalzar su figura. Vamos, que si te puden buscar un problema, mejor que mejor. Y bien lo sabe Justin Timberlake que está en boca de muchos por una supuesta infidelidad.

Todo comenzó cuando se difundieron unas fotografías en las que podíamos verle en el balcón de un bar de Nueva Orleans con la actriz Alisha Wainwright en actitud cariñosa. Ella llega a ponerle una mano en la rodilla. Y se les ve con los dedos de la mano entrecruzados en un gesto de mucha intimidad. Para más inri, él no lleva puesta su alianza de boda.

Con esas imágenes y la mente malpensada, muchos llegaron a pensar que Timberlake estaba manteniendo algún tipo de relación no apropiada teniendo en cuenta que es un hombre felizmente casado, o eso pensaban muchos. Él y Jessica Biel se casaron en 2012 y, desde entonces, no han dado más que muestras de ser una pareja muy unida y enamorada. Además, tienen un hijo en común con el que se les cae la baba a ambos.

Pero las imágenes están ahí y las sospechas también. Claro que hay que ponerlas en contexto. Timberlake y Wainwright son compañeros de reparto y están rodando su nueva película, Palmer, en Nueva Orleans. En un parón de trabajo, el equipo decididó salir a airearse un poco y fue cuando se captaron las fotografías.

Foto del mitote del Justin Timberlake, si yo viera a mi marido así, para empezar le corto la mano, esto no tiene nada de inocente. pic.twitter.com/xbCrHH9clN — Lucha. (@madamelucha) 24 de noviembre de 2019

Timberlake no se ha pronunciado, de momento, pero sí lo ha hecho el representante de la actriz, ocho años más joven que el actor y cantante. “No hay validez para esta especulación. Actualmente están trabajando en un proyecto juntos. Los miembros del elenco y el equipo estaban todos juntos y salieron a divertirse", asegura, “el vídeo puede malinterpretarse, pero literalmente no pasó nada. Estaban algunos amigos, miembros del equipo, técnicos.... Todos se conocen y estaban pasándolo bien. Están en un balcón abierto en Nueva Orleans y él es famoso. No fue nada".

No hay más que retroceder en el tiempo hasta el último cumpleaños de Jessica Biel para darse cuenta de lo enamorado que parece estar su marido de ella. "Mi pareja en esta cosa llamada vida… eres la persona más maravillosa que he conocido. Me haces sonreír, reír y amar la vida más de lo que nunca hubiese imaginado. Adoro cada momento que paso contigo y me muero de ganas de que ocurra lo mismo durante los próximos años… pero viviendo algo diferente cada día. Feliz cumpleaños, ¡¡DIOSA ABSOLUTA!! Te quiere, tu Huz”, escribía él en aquel momento.

Si realmente es algo inocente, menuda injusticia hacia Timberlake que ya ha sido juzgado y condenado en redes por muchos.

Para que luego digan que ser famoso es fácil.