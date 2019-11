Justin Bieber sorprende con un nuevo cambio de look rosa

Dicen que año nuevo, vida nueva, ¿no? Pues Justin Bieber no ha podido esperar a la llegada del 2020 para sorprender a sus seguidores con una nueva imagen. Acostumbrados a verlo lucir su cabellera rubia, ha dado un cambio radical a su look muy pink.

Así es. El canadiense ha decidido teñir su pelo de este color, y muchos de sus fans han comenzado a lanzar todo tipo de teorías. ¿Será este el comienzo de una nueva era para el artista? ¿Tendrá que ver el rosa con sus nuevos proyectos? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

Como era de esperar, su nuevo look ha causado el revuelo en las redes sociales. Por un lado, están aquellos que no terminan de "cogerle el gusto" a este nuevo color. Por otro, muchos de sus seguidores confirman la regla de que no hay look que desfavorezca su imagen.

A juzgar por las pistas que ha ido lanzando en sus redes sociales, no nos extrañaría que esta decisión de cambios de colores esté relacionada con sus próximos proyectos.

Se rumorea que el intérprete de Sorry se ha aliado con J Balvin en una colaboración que dará de qué hablar. Y es que si lo último del colombiano se titula Blanco, no es descabellado afirmar que lo próximo que trae con Bieber esté inundado de rosa.

Aún es demasiado pronto para confirmarlo, pero de ser así, estamos seguros de que este nuevo tema tardará a penas unos segundos en ganarse el título de "hit". Y tú, ¿crees que el nuevo cambio de look de nuestro protagonista está relacionado con algún que otro proyecto musical? Y, lo más importante, ¿te ha convencido esta nueva imagen?