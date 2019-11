Harry Styles confiesa que experimentó con drogas para crear su segundo álbum

El próximo 13 de diciembre Harry Styles lanzará Fine line, el que será su segundo álbum en solitario tras su lucrativo paso por One Direction. Y como corresponde cuando hay un lanzamiento cercano, el artista en cuestión está en fase de promoción para que todo el mundo sepa lo que ha hecho. Y eso incluye un montón de entrevistas en las que habla de estas nuevas canciones y de tiempos pasados.

Nos hemos detenido en la que ha hecho con Zane Lowe en la que ha confesado que este nuevo disco está creado bajo la experimentación con diversas sustancias. El cantante estaba abierto a probar cosas nuevas y eso incluye setas alucinógenas, entre otras cosas. Todo con la intención de llevar su creatividad a nuevos terrenos.

“Hacer éste álbum fue como… No sé, lo disfruté más. Estaba con mis amigos en Malibú, me sentí tan a salvo, fue como ‘¿Quiero tomar algunos hongos? Lo voy a hacer, ahora es el momento indicado para tener diversión’. Estábamos en Malibú, tengo 24 y soy músico, así que… Sí, hay mucho de ésos hongos en este álbum”, reconocía.

Esta confesión le ha hecho preguntarse a muchos si los discos de One Direction también estaban hechos en las mismas circunstancias. Y para eso también ha dado una explicación. "Cuando estaba en el grupo, sentía que era parte de un fenómeno mucho más importante que nosotros mismos. No quería ser el que lo jodi*** todo, el que lo estropeara por culpa de algún que otro escándalo. Éramos modelos de conducta para nuestra base de fans, así que preferí no hacer nada de eso para no poner a nadie en peligro", admitía.

Está claro que vivió aquella etapa con una responsabilidad de la que ahora se ha liberado. Se permite más licencias y no tiene reparos en confesarlo. "Ahora me encuentro en una situación diferente y estoy en una época de mi vida en la que me puedo permitir salir ahí y experimentar, hacer esto y lo otro, como hacen muchas otras personas con sus amigos", explica.

Y está claro que en eso está. Ahora queda ver si esa expermientación tiene algún reflejo en las nuevas canciones. De momento, parece que las primeras que ha presentado han gustado tanto a público como a crítica.