Dani Martín ha pasado en una década de La verdad a La mentira

Hay épocas en la vida de las personas que no se olvidan. Musicalmente hablando la actual década que estamos a punto de despedir será inolvidable para un Dani Martín que ha demostrado su talento en solitario después de cerrar su etapa en uno de los grupos más exitosos del pop español: El Canto del Loco.

Su viaje comenzó con Pequeño aquel 26 de octubre de 2010. Fue su debut en solitario. De ser líder de ECDL pasaba a reivincidarse como Dani Martín. Esa fue la mano que le ayudó a abrir su carrera en solitario y, además, hacerlo a lo grande consiguiendo tres discos de platino.

Ese primer trabajo musical en solitario tuvo singles de éxito como 16 añitos, Mira la vida o Mi lamento, pero el álbum tenía un fondo de armario mucho más personal y autobiográfico. Estaba repleto de una sensibilidad que invadía la intimidad del artista trasladando a su música la trágica pérdida de su hermana y mostrándose tal y como era.

"Es un disco que habla de la búsqueda personal, de encontrarse a uno mismo y estar a gusto. En cierta medida, es un disco autobiográfico que me gustaría que fuera mundobiográfico, que mucha gente se sienta identificada con los sentimientos y con las cosas que cuento" explicaba Dani Martín en su día. De esa intención nacen temas como El cielo de los perros dedicada a su hermana, Eres el tema que se inspiró en su pareja de ese momento, Huga Rey, o La verdad, una especie de canto a la vida como decía en una de sus estrofas: "Y cuidaré todo lo que me regalas, y me dejaré cada día sorprender. Y viviré cada instante con la calma. Gracias, vida por tus armas. Y aprender a usarlas bien".

Quién sabe si por cosas del azar o de manera intencionada, Dani Martín está a punto de cerrar la década justo en el otro extremo. La mentira es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio que ya hemos podido disfrutar gracias a un estreno por todo lo alto en el prime-time televisivo y en las principales plataformas de streaming.

Y aunque parezca que La mentira podría estar en las antípodas de La verdad, lo cierto es que el mensaje que transmite es muy similar. "Desde que nacemos vamos poniéndonos atrezzo para gustar, para ser admitidos, para formar parte de un grupo social... En La mentira ironizo sobre esto y lo hago porque me sucede a mí también. La canción está cantada en primera persona, pero habla de todos nosotros" advertía Dani Martín en esta especie de último aviso sobre el 'carpe diem' más allá de los complejos de la sociedad de la imagen.

Musicalmente Dani Martín sí ha cambiado saltando esa línea que le definía como cantante pop-rock probando suerte en lo que ha definido como "cumbia balcánica apocalítpica". Una década de diferencia entre ambas canciones: ¿eres de La verdad o de La mentira? ¿O eres de La verdad y de La mentira?

Ya solo nos queda esperar al lanzamiento de Lo que me dé la gana para descubrir lo que el solista madrileño tiene que contarnos en la próxima década.