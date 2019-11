Recycled J: “Creo que la gente que lo ha petado muchísimo en este país es porque siempre ha hecho lo mismo”

Recycled J es una de las voces menos ortodoxas de la música urbana patria. Con una carrera que llega a la década y una innovación a prueba de haters, este artista ya lleva dos discos publicados de lo más peculiares: Mientras que su debut Oro Rosa supuso el inicio por todo lo alto de un sonido poco habitual en la escena urbana de este país, su segundo disco, City Pop, es una amalgama de géneros cuidado hasta el más mínimo detalle.

Ahora, estrena Jugando con su productor de confianza, Selecta, y el rapero de moda Don Patricio. ¿El inicio de algo más grande, tal vez? El cantante se ha dejado caer por la redacción de LOS40 para contarnos todo sobre el proyecto, su carrera, lo que se trae entre manos y lo que supone él para el género en nuestro país. Al completo.

Pregunta: ¿Cómo surge este nuevo single, Jugando?

Recycled J: Este tema le he sacado con Universal, y surge porque yo estaba haciendo un proyecto con Selecta que al final no ha salido ahora, saldrá más adelante y disperso... lo hemos fragmentado. Después de sacar City Pop en febrero queríamos hacer algo más de un sonido nuevo que estábamos trabajando y que no se ha hecho aún en España. Un pop electrónico futurista que queríamos para la época de festivales, pero por circunstancias no salió.

Nos faltaba un tema más comercial, menos letra, menos concepto y más para todo el mundo, y ahí nació la idea de Jugando. Teníamos la base, la letra y de repente vino Donpa al estudio y se le ocurrió lo de "No sé a que estamos jugando..." y le dije que si se quería meter, y surgió toda la movida.

P: Ese pop electrónico futurista del que hablas... ¿Puede ser algo como Daft Punk?

R: ¡Sí! Tiene mucha influencia de Daft Punk, un Kidd Kudi, un Kanye West antiguo, un Mecano... (risas) Hemos tratado de pillar ese rollito que Selecta y yo tratamos de hacer para que suene más a banda y bueno, simplemente estábamos trabajando en proyectos separados pero nos apetecía más esto. Esto verá la luz a principios del año que viene.

P: Don Patricio juega un papel clave en la entrada de la música urbana en el mainstream de este país. ¿Crees que en 2019 ya no se distingue entre mainstream y alternativo?

R: Yo creo que sí. En números, por ejemplo, tener un numero 1 en LOS40 como hizo Donpa no lo hizo nadie. Pero sí que esa apertura no la hizo él, la hizo C.Tangana en su momento con Mala Mujer. Rels B también ha hecho mucho por eso, quitar el estigma del rap como algo mas sectario y más Natos y Waor, más Costa, algo que no podía trascender en una radio. Y Rels ha hecho ese crossover, ha pasado de una música a otra.

El caso de Patri, particularmente, yo flipé. Le conozco de hace años y no esperábamos ese éxito. Tiene su parte buena, y es que trasciende a todo, mi madre puede llegar a conocer a Donpa; pero también tiene su parte mala, y es que el público rap se desencanta cuando llega a tanta gente.

Selecta, Don Patricio y Reclycled J. / Patricia Banuelos

P: Hablando de rap, tú formabas parte de Hijos de la Ruina, con Natos y Waor. Se supone que es un proyecto colaborativo que no cerráis porque volvéis cada cierto tiempo, pero desde Oro Rosa no os habéis juntado aún.

R: Sí, yo a Fer (Waor) le conozco de hace muchos años, y antiguamente colaboramos cuando ellos sacaron su primera maqueta y he estado en sus discos. Yo por mi parte les incluí como tú has dicho en Oro Rosa, y ahora hay proyectos y hay muchas cosas. Es una movida que llevamos con cariño, de los tres, y ojalá el día de mañana haya una tercera parte.

P: En Hijos de la Ruina usabas tu antiguo nombre, Cool. ¿Por qué pasaste a ser Recycled J?

R: Cuando era Cool, en Hijos de la Ruina, era otro sonido, más marronero aunque más puro, y eso a la gente le gustaba mucho. Pero me tiré un parón de 2 años en los que solo sacaba colaboraciones, viajé, escuché mucha música... Cambié tanto mi movida que no podía volver con el mismo nombre. Iba a ser un aka al principio, pero a la gente le moló tanto que me quede con él.

P: Con el cambio de nombre llega tu debut por todo lo alto, Oro Rosa. En él parece que te mueves cómodo en un pop urbano, pero a la vez te despegas de este concepto. ¿Te consideras dentro de este género, o tienes otra etiqueta para tu música?

R: Justo es lo que dices. Yo creo que soy muy polivalente, versátil. Cuando era Cool y estaba empezando ya me hacía mis entonaditas y era "raro". Era una movida muy pura de Madrid, de lo que habíamos mamado, pero ya en Oro Rosa hay canciones muy rap, al igual que en City Pop. Sigo haciendo ese sonido, pero ahora quiero sacar otras movidas que trascienda más, la música urbana de la que tanto se habla, nunca se ha perdido la esencia.

P: Llegó City Pop, y llegó Selecta, que produce todo el disco. ¿Recycled J no se entiende ya sin selecta?

R: Sí, yo creo que sí se entiende. Yo a Selecta le conozco de hace años ya desde club 33, que produjeron Oro Rosa. Pero cuando se rompió, Selecta y Luis (Luis Valverde, diseñador gráfico) siguieron conmigo. Ahí empezamos una dinámica de hacer demos y empezar a tocar todos los palos, salsa, reguetón, balada... Y de ahí nació City Pop. Ahora, aunque siga a sus proyectos, seguimos trabajando juntos. Es que nos entendemos muy bien.

P: Eso de tocar todos los palos es toda una osadía en el género urbano. Como has dicho antes, hay un público ciertamente conservador que pueden no recibir bien los cambios, pero tú sigues petándolo lanzamiento a lanzamiento. ¿Cómo te mantienes pese a esto?

R: Yo creo que la gente que lo ha petado muchísimo en este país es porque siempre ha hecho lo mismo. Estopa es un grupo que yo admiro y venero, pero creo que si han triunfado tanto cuando triunfaron era porque hacían lo mismo. En cuanto se fueron un poco más a la rumba catalana o a un sonido más pop, su público fiel lo rechazaba totalmente, ¡yo del último disco me sé dos canciones! Eso es un problema de España, creo que somos muy conformistas, no hay más que verlo con las elecciones. La gente siempre va a lo mismo, a lo que conoce, falta esa diversidad.

Yo creo que mi nombre ya viene de eso, el Recycled es porque siempre me reinvento, porque haré lo que me dé la gana hacer, aunque tampoco quiero marear la cabeza. Natos y Waor han triunfado por eso, porque no defraudan a su público. Rels es el caso contrario, saca La Latina y se le ponen en contra. A mí si no me hacen eso es porque me llevan dando caña desde 2010 y ya no hay argumentos. Como siempre he ido poco a poco, y no pierdo credibilidad.

P: Eres un enamorado de lo conceptual. Sin embargo, el modelo de consumo actual obliga a estar sacando música cada muy poco tiempo, ¿cuál es tu opción preferida?

R: Es una cosa a la que yo le doy muchas vueltas. Con los tiempos que corre sacar singles es lo que mejor te funciona, porque es un disparo a una, pero soy muy partidario en el concepto de disco. Ahora, cuando sacas el álbum quizá ya lo han escuchado con los adelantos y ya te están pidiendo el siguiente.

P: De un single haces toda una línea de ropa. ¿De dónde te surge este cariño por el merchandising?

R: Empecé a hacerlo para los videoclips, que la gente entendiese el concepto y hacía una pequeña tirada para venderlo. A mí el mundo de la moda en general, cuando era más pequeño, no me generaba ningún interés. Y podía ser por desconocimiento o por esa mentalidad de barrio que te piensas que es una cosa de niños ricos que tienen dinero para comprárselo... Pero cuando lo entiendes como lo que es, lo valoras más y se te crea una curiosidad por vestir a tu manera.

Ver esta publicación en Instagram Conjunto pegatinas para @recycledj666 🖼☀️💫🎞🧽🍄🌕👺🐩🍀🐇💥🥒🍧🎾📀 Una publicación compartida de Charlie Smits (@charliesmits) el 8 Ago, 2019 a las 6:57 PDT

P: Hablas de la moda, y de hecho vienes vestido de Lacoste, pero en tus conciertos estás apostando por los diseños de un artista nuevo, Charlie Smits.

R: Me parece que hay que darle cabida a poder salir en un concierto con un Louis Vuitton, pero creo que puede transmitir una imagen pero no es en la que estoy metido. Charlie ahora está en el equipo, y me gusta apostar por eso. Mi equipo puso el ojo en él y dijo "este chico tiene que estar en la movida". Haremos merchan con él, y es porque me gusta apostar por gente que creo que hace un buen trabajo y no tiene mucha repercusión, si entiende mi proyecto y yo le puedo dar posibilidad de crecer, adelante.

P: Hablas mucho de tu formación como profesor. ¿Ves algún tipo de paralelismo en tu carrera como artista?

R: A la generación de los 90 nos han metido la idea que para ser alguien hay que estudiar, así que cuando vi que mi generación echaba su futuro a la mierda tirándose las tardes fumando canutos, y vi que eso había que cambiarlo. Por eso empecé la carrera. Si hubiese seguido como profesor podría haber cambiado la mentalidad de niños durante 1 año, de esta manera puedo concienciar a gente con uso de razón durante más tiempo. Con la música puedo llegar a más gente con mi mensaje que con los niños.

P: Cuando te decantaste por la música te subiste a una escena urbana que lleva creciendo en este país exponencialmente desde 2016. Ahora, esto se ha convertido en un término "paraguas" para concentrar otros géneros como el reguetón, que es lo que rige las listas mundiales. ¿Crees que la música urbana del 2016 va a volver al nivel de entonces o seguirán creciendo los ritmos de reguetón?

R: Yo creo que lo bueno es que todo cada vez se está abriendo más. Esa música urbana viene del rap, el rap llegó un momento que la gente se cansó de la etiqueta rap y se empezó a abrir la mentalidad para crear nuevos sonidos. Creo que hay hueco para todo, pero sí creo que el reguetón tiene un papel número 1 por delante de cualquier otra música. No es lo que yo hago, no es lo que más me gusta, pero sí que es con lo que la gente más empatiza, así que lo entiendo.

P: Para terminar, empezaste en este mundillo con un grupo que se llamaba Prefijo 91. ¿Qué le diría Recycled al Jorge de entonces?

R: Le diría que pelease por sus sueños, sin miedo. Que hubiese aprovechado la bala del grupo, que fue una buena oportunidad, pero igualmente no me arrepiento porque si no no estaría aquí a día de hoy, pero sólo le diría: A tope.