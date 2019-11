Can Yaman ha explicado por qué no irá al concierto de Cepeda

Después de muchas especulaciones, Can Yaman ha venido por fin a España y aunque lo ha hecho de manera fugaz y repleto de compromisos, lo cierto es que ha tenido tiempo para charlar un rato con la prensa. Lo ha hecho en turco por lo que ha sido necesario usar un traductor que hiciera de intermediario.

Ha hablado de su paso por nuestro país y las ganas de tener más tiempo para poder disfrutarlo, de su encuentro con Javier Bardem o de sus próximos proyectos, pero también ha hablado de Cepeda, el triunfito que el pasado agosto ya se declaró fan del actor. Ahora, el cantante ha seguido de cerca la visita del turco y, entre otras cosas, ha comentado en twitter “me voy a dejarl a peluca como Can Yaman” o “estoy ahorrando para comprarle otra gabardina a Can Yaman”.

El caso es que en la rueda de prensa le han preguntado si se ha planteado aceptar la invitación de Cepeda para ir a su concierto. El actor ha preguntado, “¿hoy?”... y entre risas ha tenido que decir que no pero dando una explicación. “Si me hubiera avisado antes seguro que hubiera ido, pero me acabo de enterar. A las 6 tengo un avión a Turquía”, aseguraba.

Con esto ha dejado dos cosas claras. Una, que nadie le había hablado de Cepeda y no sabía de quién le estaba hablando. Y dos, que esta tarde el aeropuerto va a volver a colapsarse con fans deseando despedirse de él y pidiéndole que regrese pronto.

Cepeda ha sido consciente del minuto de gloria que le ha otorgado Can Yaman y lo ha compartido en sus redes sociales tirando de sarcasmo, como suele hacer él: “Can me ha dedicado 1 minuto de su vida, ya puedo morir en paz”.

Can me ha dedicado 1 minuto de su vida, ya puedo morir en paz. https://t.co/EVskJGo0gW — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 26, 2019

Ya que venía a nuestro país, y somos un medio de música que ha estado presente en esa rueda de prensa, no hemos podido evitar preguntarle por sus gustos personales en este tema. Las series en las que participa suele sonar como banda sonora música de su país y nos interesaba saber si era la que él solía escuchar o tenía gustos más internacionales.

“Las músicas que se emiten en las series suele ser original y eso me gusta mucho.”, ha admitido aunque ha matizado que “a mí me gusta mucho el pop turco de los 90. El rap también está muy en alza y estoy escuchándolo mucho últimamente. Pero no me limito a un género, internacionalmente escucho mucha variedad, no mi limitan los géneros y los idiomas. Me gusta también la música electrónica en la que no hay letra, sobre todo deep house”.

Así que, fans, si tenéis pensado conquistar a este guaperas con música ya sabéis por dónde podéis tirar. Ya veremos si en próximas visitas podemos hablar más largo y tendido con él de sus gustos más personales.