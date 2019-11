Xbox tiñe el Black Friday de verde con sus descuentos

Ya están aquí las ofertas de Black Friday (y de Cyber Monday) de Xbox. Microsoft ha confirmado los descuentos en sus consolas, así como en mandos, juegos y Xbox Game Pass Ultimate con ofertas para todos los gustos.

Los nuevos precios para sus dispositivos, periféricos y software estarán en vigor hasta el próximo 2 de diciembre convirtiendo el Black Friday y el Cyber Monday en una Green Week con el que disfrutar con el entretenimiento de la plataforma de la compañía de Redmond (Washington, Estados Unidos).

El principal aliciente presentado por Microsoft es el descuento en todos los packs de sus consolas ya sea en Xbox One X o en Xbox One S. En las primeras, el ahorro será de 150 euros con respecto al precio original quedando cualquier bundle de la consola con juego a 349 euros. En las Xbox de tamaño reducido, el descuento es de 100 euros incluida la Xbox One S All-Digital Edition por solo 129€. Esta edición viene con Minecraft, Sea of Thieves y Fortnite Battle Royale.

Si estás buscando una consola en este #BlackFriday, es el momento.

-Ahorra 150 euros en la consola más potente del mundo, #XboxOneX.

-Ahorra 150 euros en la consola más potente del mundo, #XboxOneX.

-Ahorra 100 euros en #XboxOneS.

Además, cada consola Xbox One viene equipada con una configuración parental fácil de personalizar para que los padres puedan establecer filtros de contenido según la edad de cada niño, límites de tiempo de juego, restricciones en las compras y mucho más.

El Black Friday de Microsoft ofrece también descuentos de 10€ en una selección de mandos inalámbricos de Xbox, incluido el Night Ops Camo Special Edition, el Sport Blue Special Edition y el Kait Diaz Gears 5 Limited Edition, entre otros. El descuento también se aplicará sobre los mandos creados en Xbox Design Lab.

Con Xbox Game Pass Ultimate habrá acceso ilimitado a más de 100 grandes juegos durante tres meses por solo 1 euro, el precio más barato del servicio hasta la fecha. Esta suscripción ofrece todos los beneficios de Xbox Live Gold, acceso a más de 100 grandes juegos para consola y PC y la llegada de nuevos títulos regularmente por solo 1 euro.

Las ofertas llegan también hasta los juegos más destacados de la plataforma. Consigue hasta un 50% de descuento en más de 650 juegos digitales de Xbox: Gears 5, por 34,99 €, Forza Horizon 4, por 32,49 €, Sea of Thieves: Anniversary Edition, por 24,99€, State of Decay 2, por 14,99€ o Hellblade: Senua’s Sacrifice, por 17,99€.