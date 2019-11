Dani Martín: “He hecho un disco para no gustar a mis compañeros de la música”

Se avecina un 2020 increíble para Dani Martín. Acaba de lanzar la carta de presentación del que será su próximo trabajo discográfico y el año que viene volverá a salir de gira en un tour único que solo parará en cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Bilbao. Sobre todos estos proyectos nos ha hablado el cantante en LOS40 Global Show, el programa que capitanea Tony Aguilar.

Videoclip oficial de 'La mentira'

"La mentira es una canción que está llena de cosas que pasan ahora. Es una oda a la verdad, que es la mentira de mucha gente, porque queremos aparentar que tenemos una vida maravillosa", dice Dani Martín sobre su nuevo single, que ironiza sobre todo el postureo que predomina en las redes sociales. "Son útiles. Hay gente que las utiliza bien y gente que las utiliza mal. No vengo aquí a regañar a nadie ni a decirle lo que está bien y lo que está mal. Cada uno que haga lo que quiera. Yo tengo la suerte de poderme reír de lo que me dé la gana, escribir lo que quiera y hacer un canción sobre lo que a mi parecer está pasando en el mundo".

Y añade: "Nos falta escucharnos y vivir una realidad. Vivimos todo el rato metidos en un teléfono, esperando a que suceda algo".

Sobre el álbum, su cuarto en solitario, Dani Martín ha confirmado que su lanzamiento está previsto para primavera de 2020 y avanza que por primera vez no ha hecho caso a los gustos de los demás y ha hecho lo que le ha salido de dentro.

"Es un disco muy divertido, muy popular y muy radiofónico", asegura. "Me he dado el permiso de hacer un disco para no gustar a mis compañeros de la música, no gustar al cantautor ni al purista. Llevo 10 años intentando gustar a los que no les gusta mi música y como creo que no lo he conseguido me voy a dedicar a hacer la música que me sale de dentro".

Si quieres ver la entrevista completa de Dani Martín en LOS40 Global Show…¡dale al play!