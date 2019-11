Bebe Rexha nos enseña lo que quería cantar cuando empezó

Este año hemos visto a Bebe Rexha saliendo de gira con Jonas Brothers. Y una vez subida al escenario parece que no tiene ganas de abandonarlo. Estar delante de su público le da energía, lo comentaba ella misma hace unos días.

“Podía sentirme como una mierda completa pero subo al escenario y me siento como una mujer nueva. La energía de la multitud es la mejor medicina del mundo. Mi propósito de año nuevo y mi deseo navideño es una gira Bebe 2020”, escribía en sus redes.

Lo que no tenemos claro es qué cantaría en esos conciertos porque acaba de hacer una confesión que nos ha dejado un poco impactados. Ha contado qué es lo que quería cantar cuando ella descubrió su vocación. Y… no es lo que imaginábamos.

“Dato interesante: primero quería ser cantante de ópera y estudié música clásica. Lo siento si jodí la letra, no la he cantado en mucho tiempo. Oxidada”, reconocía junto a un vídeo en el que podemos escuchar improvisar un poco de este género.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bebe Rexha (@beberexha) el 26 Nov, 2019 a las 6:44 PST

Y ha sido algo espontáneo y poco preparado. Lo podemos deducir por el lugar en el que lo ha grabado, un pasillo, y el aspecto que ofrecía. Ya nos hemos acostumbrado a que comparta su aspecto más natural en esa lucha que ha emprendido por reivindicar a lo que llama ‘mujer real’.

“Soy yo después de mi concierto. Estoy cansada y solo quiero ir a dormir. Y me puse negro bajo los ojos porque, en realidad, no duermo porque estoy demasiado ocupada trabajando y llevo ropa holgada porque me importa dos mierdas. Para las personas que juzgan”, añadía para poner la tirita antes de la herida previendo los comentarios que podría recibir.