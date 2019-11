Leiva, Dimitri Vegas & Like Mike y Zara Larsson, primeras confirmaciones del Arenal Sound 2020

El Arenal Sound ya hizo su habitual sold out hace más de un mes y sin ningún artista confirmado, pero por fin han llegado los primeros nombres. Hace dos días, la cuenta de instagram del festival anunciaba el primer fichaje para su cartel y avisaba que lo haría de manera diaria.

De esta manera, la organización anunció a unos de los DJs más populares a nivel mundial, Dimitri Vegas & Like Mike para continuar un día después con la increíble artista pop Zara Larsson. Hoy, cuando se esperaba otro nombre de fuera el Arenal ha sorprendido confirmando al mismísimo Leiva, que no acostumbra a pasarse por festivales. ¡Menudo fichaje!

Leiva, Zara Larsson y los Dimitri Vegas & Like Mike se darán cita en Burriana (Castellón) del 28 de julio al 2 de agosto de 2020, en uno de los festivales del verano por excelencia.

Y es que el Arenal es ya uno de los eventos más esperados de la época estival, pues sus abonos -tanto los VIPs como los normales- se agotaron el primer día de salir a la venta. Todo un logro, aunque ya algo habitual en los últimos años del festival.

Si no te has podido hacer con tu abono, no pasa nada: Más adelante se pondrán a la venta las entradas de día, que seguro que con el cartel tan grande que acostumbran tener, bastará a más de uno. ¿Quién se irá sumando a este Arenal Sound 2020?