¿Es X el nuevo disco de Sam Smith?

El nuevo trabajo discográfico de Sam Smith podría estar mucho más cerca de lo que nos creemos. Desde hace algo más de dos meses, en sus redes sociales está dejando constantes pistas de que su nueva aventura musical está en marcha.

La última la hemos recibido hace apenas unas horas mediante un mensaje bastante enigmático: "Rehersals X" ("Ensayos X"). Su publicación muestra además un video ralentizado en el que está practicando una coreografía junto a su cuerpo de baile.

¿Se está preparando Sam Smith para los Grammy, para una gira, para un nuevo vídeo...? Una gran pregunta que de momento no tiene respuesta cierta ya que podría tratarse de cualquiera de las tres opciones aunque su fandom más fiel se inclina por el inminente estreno de un nuevo sencillo que recoja el testigo de Dancing with a stranger y How do you sleep.

Ver esta publicación en Instagram Rehearsals x Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 26 Nov, 2019 a las 2:01 PST

La segunda teoría que más fuerza está cobrando en las últimas horas es que o bien su nueva canción o su nuevo disco llevará por título X. Y mucho más si tenemos en cuenta que a primeros de octubre dejó una clara descripción gráfica en un post en Instagram en el que decía "Writing my third album like..." ("Escribiendo mi tercer disco como...") mientras hacía una X con su cuerpo tumbado en el suelo.

En las stories que ha subido en su cuenta de Instagram, vemos que ha estado con uno de sus productores habituales: Jimmy Napes. El mismo que produjo uno de sus mayores éxitos, Stay With Me. "Sienta bien estar de vuelta haciendo lo que mejor se nos da", ha escrito el productor junto a una imagen de Sam. ¡Y es que forman un gran tándem!

¿Creeis que X podría ser su nuevo disco?