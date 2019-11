40 cosas que no sabías sobre Melani, por Melani

1. Nombre completo: Melani García Gaspar.

2. Año y lugar de nacimiento: 2007 en Valencia.

3. ¿Cuál es el primer tema que cantaste? Noni noni, la nana que me cantaba mi madre para dormir.

4. ¿Cuál es el momento más bonito que te ha dado la música? Eurovisión Junior.

5. La canción que te hubiese gustado cantar: La forza de Estonia en Eurovisión 2018 o Zero Gravity de Australia en Eurovisión 2019.

6. Un género musical que prefieres no cantar: Todos son súper bonitos pero se me da un poco mal el flamenco, nunca lo he probado pero no es lo mío.

7. Un artista favorito: María Callas.

8. La música con la que has crecido: Pop.

9. Una canción que no dejes de escuchar: Marte.

10. Tu película favorita: Teen Beach Movie.

11. Una canción que no te guste: No sé, me encantan todas.

12. Una actuación de Eurovisión Junior 2019 que te encante: Superhero de Viki Gabor, la ganadora.

13. Una persona de Eurovisión 2019: Todos, los 19 porque no era con unos más y con otros menos, con todos era igual.

14. Con cuál te gustaría sacar una colaboración: Me haría ilusión con Yerzhan de Kazajistán porque canta mi línea de clásico y estaría chulo.

15. Un músico que este en tu agenda de contactos: Melendi.

16. De mayor quiero ser… Cantante, profesora de inglés y profesora de baile.

17. Una serie que te encante: Cualquiera de Disney Channel.

18. Un hobby o un deporte favorito: Gimnasia rítmica.

19. Una palabra que describa lo que sentiste en el escenario de Eurovisión Junior: ¿Pueden ser tres? "Oh my god".

20. Un país que te gustaría visitar: Estados Unidos.

21. Lo primero que vas a hacer al llegar a casa: Dormir en mi cama.

22. La persona famosa que más ilusión te ha hecho conocer: Tony Aguilar.

23. En el colegio soy la más: Divertida y bailonga.

24. Algo que no te guste nada: Las verduras.

25. Una frase que repites mucho: Persigue tus sueños.

26. Algo de ti que muy poca gente sabe: Creo que la gente sabe todo de mí, pero soy muy cabezona.

27. Algo que se te da muy mal: No tengo puntería a la hora de jugar.

28. Algo con lo que estés ahora mismo obsesionada: El chocolate.

29. Tu personalidad: No paro.

30. Un juguete que recuerdes con ilusión: Abracitos (su osito de peluche).

31. Un sabor de helado: Chocolate o dulce de leche.

32. Tu primer recuerdo con la música: cuando era muy pequeña siempre iba al parque porque había un tronco, y para mí era como un escenario, me subía y me ponía a hacer mis bracitos de ópera.

33. Tu palabra favorita: Tengo una pero no existe. Es una palabra que nos inventamos mi padre y yo, que es como supercalifragilisticoespialidoso, pero más larga.

34. Una manía que hagas antes de salir al escenario: A veces me pongo nerviosa y empiezo a dar botes.

35. Asignatura favorita: Matemáticas

36. Un deseo para 2020: Actuar en La Scala de Milan o en el Metropolitano.

37. Si pudieras poner un título a tu próxima canción, ¿cuál sería?: Happy

38. Te presentarías a Eurovisión Junior de nuevo: Sí, sí, mil veces. Si no hay nadie, yo me presento otra vez encantada.

39. Te presentarías a Eurovisión cuando seas más mayor: ¿Por qué no? A mí me haría mucha ilusión.

40. Un consejo para Blas Cantó: ¿Yo darle consejos a él? Madre mía. Que se lo pase genial, que disfrute todo lo que pueda. Y para el próximo representante Junior le diría que se lleve una libretita para apuntar todo lo que ha hecho durante los días y así no se le olvida, y que se lleve muchos recuerdos.