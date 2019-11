Sabela: “‘OT’ se vive de forma dramática, pero soy una afortunada”

Recojo a Sabela en recepción. Va acompañada de Gema, una de las chicas de Universal. Nos saludamos como cualquier hijo de vecino y le pido que me sigan por las instalaciones de LOS40. Aprovecho para tantear a Sabela antes de la entrevista. Está nerviosa, dice que es la primera entrevista que hace por Despedida (su álbum debut), pero sabe mantener el tipo y apenas se le nota. Sí que veo en ella ilusión, ganas de comerse el mundo, pero con esa prudencia que deberían tener siempre los recién llegados a la escena musical. Nos metemos a una sala en busca de tranquilidad. Allí me cuenta lo que ha plasmado en este disco y de todas las cosas que ha querido despedirse.

Pregunta: 'Despedida' fue la última canción que hiciste, pero ha sido clave para tu disco.

Respuesta: Compuse durante mucho tiempo y en el propio estudio sentí una necesidad de despedirme de todo ese proceso. Era una despedida a mis propias canciones, porque ya no iban a ser solo mías, también de la gente que ahora las quiera escuchar. Despedida es un cierre para abrir una nueva etapa.

Videoclip oficial de 'Despedida'

P: Universal dice que el álbum está concebido como una casa en la que cada canción es una habitación. ¿Así lo tenías montado en tu cabeza?

R: Creando todo el concepto del álbum nos parecía que la casa podría simbolizar bien lo que había hecho. Al fin y al cabo, hablaba de una parcela de mi vida, que iba abriendo puertas hacia mi mundo.

P: ¿Cuál es el mundo de Sabela?

R: Es un mundo muy unido a la tierra y a la naturaleza. También soy una persona bastante introspectiva, pero al mismo tiempo siento la necesidad de contar cosas a la gente.

P. No es un disco mainstream.



R: Mi intención era que al final de las grabaciones estuviera satisfecha con lo que había hecho. Luego, lo que tenga que venir vendrá, pero la intención era esa: ser fiel a mí misma.

P: ¿Te has dejado algo en el tintero?

R: He contado todo lo que sentía en ese momento, pero ahora ya tengo más cosas que contar.

P: Muchos de tus compañeros de 'Operación triunfo' coinciden en que les costó hacer el concurso. ¿Cómo lo viviste tú?

R: Lo viví de una forma muy intensa. Era muy complicado estar aislada del mundo. También me gustaba porque podía estar centrada en la Academia, pero yo necesito tener contacto con el mundo y me costaba estar encerrada. Conforme iba pasando el tiempo notaba que eso me estaba afectando. Eso sí, el aprendizaje fue enorme. Me puse a prueba y aprendí cosas de mí que no sabía.

Sabela en las instalaciones de LOS40 / LOS40 / Sergio Figueiras

P: ¿Qué balance haces?

R: El balance que saco es positivo. Cuando estás allí lo vives de una forma más dramática, pero ahora lo pienso y siento que soy una afortunada.

P: ¿Qué aprendiste allí?

R: Me ha ayudado a ganar presencia y, sobre todo, a tener un concepto de artista más amplio. Hay que trabajar y cuidar todas las áreas de un artista. A nivel personal aprendí que me arriesgo más de lo que creía.

P: ¿Cuesta convivir con 15 personas?

R: Antes de entrar a Operación triunfo vivía sola y pensaba que lo iba a llevar mal, pero no me costó. Todos fuimos aprendiendo cómo éramos cada uno y nos comprendíamos bastante.

P: ¿Fue mucho shock cuando salisteis?

Mucho. Eran demasiadas cosas que gestionar.

R: ¿Y ya lo has gestionado?

R: Siento que estoy más aterrizada. Tenía cabos sueltos por todos lados y ahora ya veo el camino.

P: ¿Qué te parecen las primeras incorporaciones de 'OT 2020'?

R: A Iván no lo controlo tanto, pero con Zahara no sería objetiva, me flipa.

P: Este año se van a impartir clases de composición en la Academia. Son muy necesarias, ¿no?

R: Hoy en día hay que aportar tu esencia a la música que cantas. Además es una forma muy sana eso de expresarte y reflexionar sobre las cosas que te rondan por la cabeza.

P: Un consejo a los concursantes de 'OT 2020'.

R: Les diría que intenten aceptar las cosas que les pasan y no luchen contra ellas.