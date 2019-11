Exclusiva: Ya está aquí ‘Santos Ovarios’, lo nuevo de Brisa Fenoy

Lo prometido es deuda. Brisa Fenoy está a punto de publicar oficialmente su nuevo single Santos Ovarios, pero LOS40 lo estrena en exclusiva 24 horas antes para que seas el/la primero/a en escucharlo.

Santos Ovarios llega como un nuevo golpe sobre la mesa de la cantante, quien denuncia las injusticias a las que se enfrentan las mujeres de la industria de la música. Esclavas de su físico, en ocasiones deben dar una imagen infiel a lo que son realmente. Y esto es algo que la cantante se ha asegurado de reflejar en este nuevo tema. "Siempre quise hablar de esto por mi experiencia y lo que veo en la música", cuenta la artista a LOS40.

Una canción que llega acompañada de un videoclip que fue grabado en su piso y que precisamente comienza con una llamada telefónica que marca la temática de este proyecto. En ella, la de Algeciras habla con el que parece su mánager para comunicarle que se niega a lucir una imagen incompatible a ella misma. Pero él le obliga a hacerlo "si quiere triunfar en la música".

Posteriormente, nuestra protagonista se funde en un baile a cámara con el que desprende seguridad y confianza en sí misma. "He recibido muchos comentarios de personas de la industria y he estado entre la espalda y la pared muchas veces a hacer lo que otros querían para vender más en vez de lo que yo sentía", añade. "No quiero ser un personaje".

Brisa presume de una discografía repleta de canciones que no solo cautivan a través de sus ritmos, sino también a través de unos mensajes cargados de reivindicación. Ya lo hizo en proyectos anteriores como Generación, un canto a las dificultades a las que se enfrentan los más jóvenes para subsistir y dedicar su vida a su profesión más soñada.

Reconocida como una de las referentes feministas de la música, Brisa llega con un nuevo himno que fortalece esta afirmación. Y no es para menos, pues es una de las pocas artistas que se ha atrevido a denunciar públicamente a través de una canción el lado más oscuro de la industria de la música. "Con toda esta marea violeta, estamos alzando la voz y por fin cooperando juntas. Todavía existe mucho machismo en la industria y en el mundo, pero al menos ahora muchas podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos sin que se nos censure o se nos meta en un cajón", señala.

De nuevo, Brisa y LOS40 se alían para ofrecer a sus seguidores un nuevo contenido que aterriza, de nuevo, para revolucionar los estándares. En palabras de la artista: "Ya es hora de dirigirnos a nosotras mismas y de hacer lo que nos salga de nuestros santos ovarios".