Estos son los consejos de belleza que no debes seguir

Para todos y todas estar guapos es fundamental. Nos encanta vernos guapos y sentirnos sexys. Además, no sabemos vosotros, pero en Anda Ya somos muy presumidos.

Por eso, hoy hemos hablado de esos truquitos de belleza que no fallan, o eso creen algunos. Y no, esto no nos surge así porque sí, Madonna ha hablado a través de sus redes y ha revolucionado a todos sus seguidores.

Para los que aún no se han enterado hace unos días, la reina del pop nos sorprendía con su secreto más curioso de belleza. Parece que la fórmula de la eterna juventud de la cantante se esconde tras la práctica de la orinoterapia. En el vídeo aparece después de un baño con cubitos de hielo y con un tazón de su fluido listo para consumir.

Este polémico tratamiento que supuestamente utiliza la cantante consiste en beberse su propia orina, porque dicen que deja el cutis como un bebé y ayuda a sentirse más joven. Sabemos que puede parecer asqueroso, pero según la artista, su piel está mejor que nunca.

Nosotros no lo recomendamos, y parece que los expertos tampoco, los profesionales coinciden en que es una locura. El tratamiento no tiene ninguna base científica ni lógica. Además, se trata de algo que podría ser hasta peligroso porque si el cuerpo lo ha expulsado, por algo será.

Pero, cómo sabemos que estos trucos caseros os apasionan, y aunque no recomendamos nada de esto, por mucho que creáis que son infalibles, hemos preguntado a nuestros andayeros que nos cuenten qué es aquello que usan para ponerse bellos.

Algunos nos han sorprendido, otros incluso nos han dado miedo, como uno de nuestros oyentes que recomienda pasarse el primer pis del día por la cara para quitar el acné, pero es cierto, que muchas veces, queridos andayeros vuestros consejos son muy sabios. Aunque nuestro favorito es utilizar champú mezclado con pastillas anticonceptivas para que crezca el pelo.

Curiosamente el tema fetiche en esto de los consejos es el pelo. Como, por ejemplo, nuestro andayero que utiliza detergente para lavárselo, una auténtica locura para nuestros oídos, para sorpresa de todos, dice que tiene el pelo fenomenal. ¡¡No hay que volverse locos!!

Si quieres escuchar otros consejos, no recomendables y alucinar, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!

Recuerda que puedes enterarte de todos los contenidos exclusivos de Anda Ya a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.