Antes de Navidad, Malú se enfrenta a una gran pérdida

Quien conozca mínimamente a Malú sabe de sobra el amor que siente por sus mascotas. De ahí que en estos momentos se encuentre tan triste tras haber tenido que enfrentarse a una dura pérdida.

Justo a las puertas de la Navidad, la cantante acaba de anunciar la pérdida de una de sus perritas a las que sus seguidores conocían de sobra porque la cantante siempre ha compartido con los suyos el amor que siente por sus animales.

“Mi gente se ha ido mi Rumba... mi gorda comilona con la q tantas cosas he vivido... mi peluda especial... Esa a la q todo el mundo inevitablemente tenía q querer... mi familia... Gracias por estos 14 años de amor Rumbita mia ❤”, escribía en redes junto a una fotografía de Rumba.

No es la primera vez que tiene que pasar por un trago como este. En enero del pasado año también compartió la pérdida de su perra Lola. “Mi gente… se ha ido mi Lola... mi pequeño demoniete... mi loquita... Once años de amor incondicional... Once años de pises descontrolados y desesperantes... Once años de una vida.... Gracias Lolita mía”, escribía por aquel entonces.

Ahora estarán juntas las dos, eso es lo que ha querido transmitirle alguno de sus seguidores en los comentarios de su anuncio para intentar animarla.

“Ohhh lo siento mucho bonita... 😔😔”, le expresaba India Martínez. Y es que los que tienen mascotas pueden entender lo que sufre en estas circunstancias. El que también echará de menos a la perrita será el gato de Malú con el que compartía momentos muy tiernos.

Seguro que a la cantante no le va a faltar apoyo y consuelo en este mal trago. Además, siempre tiene la música para refugiarse en ella que sus fans ya empiezan a echarla de menos.