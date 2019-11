Prince: Las claves de la biografía que comenzó a escribir y terminó su elegido

Hubo un momento en el que Prince anunció que estaba escribiendo unas memorias y no iban a ser al uso. Como todo lo que hacía, iba impregnado de experimentación y un aura diferente que disparaba nuestra imaginación respecto a lo que podíamos esperar. Lamentablemente, su muerte inesperada acabó con este proyecto tal y como estaba siendo concebido.

Aun así, The beautiful ones ha visto la luz algo más de tres años después. No podemos decir que sea una biografía, ni unas memorias… podríamos hablar de un homenaje que recoge el sentir de un músico que empezó a dar forma a un proyecto que se quedó en los albores de su desarrollo y que ha querido ver la luz pese a todo.

Y lo mejor del libro no es todo el material que se ha recopilado de Prince. Letras y textos escritos a mano, fotografías o pensamientos aislados que llenan estas páginas y que dejó escritos sin haberles dado una estructura… No, lo mejor de todo es el relato de Dan Piepenbring, su elegido para acompañarle en esta aventura.

Prince quería contar su vida. / Portada

Un fan del cantante que aspiraba a ser el elegido para este cometido y que tuvo que someterse a unas pruebas de selección que, en sí, ya suponen un relato de lo más interesante. Piepenbring cuenta con todo detalle cómo fueron esos momentos con Prince poco antes de su muerte.

Y aunque no tiene claro por qué acabó siendo el elegido sí pudo acercarse al músico en su versión más personal. Tuvieron horas de charla, encuentros excéntricos e intercambio de opiniones. “De manera invariable, siempre se tocaban los mismos temas: Dios, el amor, la condición racial en Estados Unidos, el doble juego de la industria musical, la tecnología y el pasado”, resume el autor.

“Tenemos que decirles que aunque pretendan que nos traguemos a Katy Perry o Ed Sheeran, no lo conseguirán, por muchas veces que nos pongan sus canciones”

Juntos dieron vueltas a lo que tenía que ser este proyecto. En unos casos, el relato de la vida de un hombre que había formado parte de la historia de la música empezando por la influencia que sus padres tuvieron en él. En otros, un manual antirracista. También pasó por ser un intento de transmitir lo desconectados de la realidad que estaban los ejecutivos discográficos. “Tenemos que decirles que aunque pretendan que nos traguemos a Katy Perry o Ed Sheeran, no lo conseguirán, por muchas veces que nos pongan sus canciones”, escribe.

Al final se ha quedado en algo difícil de definir que no nos retrata al personaje de un modo claro y cronológico pero que nos da ciertas pinceladas que nos ayudan a entenderle pero sin desvelar el misterio del que hacía gala.

Prince durante su gira 'Purple Rain' en 1984. / Mike Maloney/Mirrorpix/Getty Images

Piepenbring nos descubre a un hombre imprevisible, con muchas leyendas sobre su excéntrico carácter que no siempre son ciertas, y un magnetismo difícil de eludir. No sabemos cómo podría haber sido este libro si Prince siguiera vivo, pero sí sabemos que, algunos, nos hemos quedado con ganas de más. Eso sí, en Estados Unidos ha sido un bestseller y acaba de lanzarse en español.