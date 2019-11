Adrián Lastra nos presenta a su novia en redes sociales

En los últimos años Adrián Lastra se ha convertido en un habitual de las series de ficción española. Un viejo amigo de LOS40, sobre todo desde que protagonizó el musical de LOS40 hace ya algunos años.

Tal vez por eso nos haga especial ilusión cada alegría que comparte. Sí es verdad que, en lo referente a su vida privada suele ser muy discreto pero, ahora, no ha podido evitar gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está.

Nos ha presentado a su novia en redes sociales con una fotografía en la que podemos verles disfrutar del sol de Miami y con unas palabras que constituyen una de esas declaraciones de amor que te hacen confiar en que la cosa va viento en popa.

“Ya di las gracias a mucha gente por ese viaje maravilloso de Miami, pero aquí van unas gracias de corazón y que me apetecía compartir y decir abiertamente! GRACIAS a esta persona tan especial... una de las personas más especiales que he conocido en toda mi vida. Gracias por mirar cómo miras, por vivir de una forma tan valiente y sobre todo, gracias por querer de esa forma tan ESPECIAL! Te quiero mucho y me encanta decirlo en voz alta!! GRACIAS!❤️”, escribía junto a la fotografía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra) el 27 Nov, 2019 a las 6:38 PST

Ella es una modelo y actriz llamada Clara Chaín, con menos popularidad que su chico y que estuvo presente en el primer casting de Miss Universo Spain 2019.

“Verte me resucita, eso es todo lo que sé de la muerte. Gracias por ser fácil, te quiero”, escribía ella el pasado octubre junto a una imagen de los dos.

Una belleza que ha acompañado a Lastra en este viaje para presentar su peli Litus. “Gracias a todos los medios de comunicación de Miami por hacerme sentir como en casa hablando tan bien de Litus y En brazos de un asesino. Gracias Elvi Cano por ser la mejor anfitriona que se puede tener en @recentcinemafromspainmiami presentando Litus!

A Róndine Alcalá por cuidarme tanto darme tanto cariño y empezar una largo camino aquí en EEUU...! GRACIAS MIAMI!! ❤️”, escribía un poco antes de esta presentación.