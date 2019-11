Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre las primeras confirmaciones del Bilbao BBK Live 2020

Se ha hecho de rogar, pero el Bilbao BBK Live por fin ha sacado su primer line-up. Aunque sacase a la venta sus primeros abonos hace tiempo, el festival no se había pronunciado sobre sus primeras confirmaciones hasta ahora:

De esta manera, Kendrick Lamar, uno de los raperos más exitosos de Estados Unidos, y Bad Bunny, uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial, encabezan de momento el cartel de su edición de 2020. Una doble apuesta por un género que es ahora número 1 en el mundo.

Sin embargo, no renuncian al espíritu rock alternativo que les ha caracterizado siempre: The Killers, León Benavente o The Rapture también forman parte de un cartel de lo más completo para su primera tanda de confirmados.

Completan las españolas Hinds, Kayky Cain y el dúo electrónico de The Pet Shop Boys, entre muchos otros. Los abonos están disponibles a la venta en este enlace.