Facebook, WhatsApp e Instagram sufren una caída global

Ha vuelto a ocurrir. Facebook ha sufrido su cuarta caída desde noviembre de 2018, lo que afecta al resto de sus aplicaciones, entre las que se encuentran WhatsApp e Instagram. "Estamos trabajando para devolver las cosas a la normalidad tan pronto como sea posible", ha comunicado un portavoz de la organización.

Según El País, Facebook sufrió una caída global este jueves 28 de noviembre antes de las 15:00 horas en España.

Tal y como indiga Outage Report, los países más afectados por esta caída han sido Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Rumanía, Filipinas, Austria y Grecia. Ésta es, por tanto, la cuarta gran caída desde finales de 2018. Aunque la que tuvo lugar en marzo de este año, durando hasta 24 horas.

Pero, ¿por qué se caen este tipo de aplicaciones? La complejidad de su infraestructura técnica. "Cosas que antes habrían sido un pequeño bacho, ahora provocan que caigan sistemas. Debemos cambiar la forma de reaccionar, centrarnos más en la fiabilidad de los sistemas. No es que ahora esté mal, pero está yendo peor de lo que debería", explicó el fundador de esta compañía.

Los usuarios no han tardado en revolucionar Twitter, la única aplicación que ha sobrevivido a la caída global. Tanto es así que #instagramdown se ha colado entre sus tendencias. Y es que, hoy en día, muchos aseguran que, si no existes en las redes sociales, no existes en la vida real. Y tú, ¿estás de acuerdo con esta afirmación?

Aún se desconoce cuánto tiempo llevará a los de Zuckerberg dar con la solución, pero muchos cruzan los dedos para que no supere las 24 horas.