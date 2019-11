Maikel Delacalle - Con to’ [2019]

La música urbana de Maikel Delacalle vuelve para renovar la banda sonora de muchos amantes del estilo. El artista tinerfeño termina con fuerza el 2019 con el estreno de Con to', un tema de ritmos latinos mezclado con una lírica "sensual y pegadiza", que trata de dejar a todo el mundo tarareándola.

El artista ha sumado logros desde que sacó Calle y Fe, su primer álbum, con el que colecciona más de 65 millones de escuchas en las plataformas digitales. Así, el revuelo Maikel ha conseguido acumular más de 160 millones de reproducciones en YouTube y 600.000 seguidores en Instagram. Si todavía no te has unido a su música, cuidado, puede que no puedas desengancharte.

Después de su gran gira por España, México y Colombia, Maikel Delacalle añade dos nuevas fechas a su calendario de directos en nuestro país para el próximo febrero. El 9 de febrero actuará en La Riviera (Madrid) y el 21 de febrero hará parada en la sala Razzmatazz (Barcelona).