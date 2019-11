Miki Núñez la lía en twitter contando su anécdota en un supermercado

Cataluña es un tema candente en España por la situación social y política que lleva atravesando desde hace tiempo. Al margen de opiniones, lo cierto es que ha generado división y eso se nota en las calles. De ahí, la anécdota que ha relatado en twitter Miki Núñez. Un hecho desagradable que ha vuelto a reabrir el debate independentista que enciende tanto los ánimos.

Todo empezó cuando andaba haciendo la compra en el supermercado y escuchó a una mujer decirle a su marido: “Esto déjalo que es un producto catalán y a esos ni agua. A ver si les ponen una bomba y se mueren ya todos los putos catalanes”.

Miki no pudo evitar el comentario y, ya no sólo como catalán, sino como persona, se dirigió a esta señora para pedirle que no dijera eso, “que está muy feo desearle la muerte a los demás. Y encima por razones de haber nacido en un lugar u otro. Se lo dice un catalán que pasa mucho tiempo en Madrid y que le encanta”.

Por lo visto, la mujer después de preguntarle si él era catalán le dijo: “Pues ojalá te pille la bomba a ti también”. Sin duda, unas palabras muy duras y llenas de odio que da pena que alguien pueda llegar a pronunciar.

+ Señora no diga eso que está muy feo desearle la muerte a los demás. Y encima por razones de haber nacido en un lugar u otro. Y se lo dice un catalán que pasa mucho tiempo en Madrid y que le encanta.



-Tú eres catalán? Pues ojalá te pille la bomba a ti también. — Miki Núñez (@mikiot2018) November 28, 2019

“Y se ha ido soltando insultos a mi persona e improperios a toda la gente negra, sudamericana, china…. Obviamente, después de tal comentario he decidido dejar de intentar mantener una conversación civilizada con esa persona”, explicaba el cantante.

Después del incidente ha estado reflexionando y ha sacado sus conclusiones que le hacen pedir un “basta de juzgar a la gente por su lugar de procedencia, por el color de su piel, por cómo viste… Joder ya. Que todos y todas somos iguales, y ser iguales quiere decir ser igual de diferentes”.

BASTA de juzgar a la gente por su lugar de procedencia, por el color de su piel, por como viste... joder ya. Que todxs somos iguales y ser iguales quiere decir ser igual de diferentes. — Miki Núñez (@mikiot2018) November 28, 2019

Aunque muchos han aplaudido sus palabras, otros han justificado las palabras de la mujer. Es un debate que divide a una sociedad, aunque, afortunadamente, con la balanza inclinada hacia el respeto y la tolerancia (o eso queremos pensar).