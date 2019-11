Jonas Brothers se encaraman al Nº1 de LOS40

El caso de los Jonas Brothers no se parece en nada al de otras boy bands —si es que este calificativo les encaja, puesto que ellos componen y tocan instrumentos— que regresan años después de su separación para aprovechar unas migajas del éxito de antaño. Ni mucho menos. De hecho, puede afirmarse que este 2019 ha sido uno de los mejores años en la carrera de Kevin, Joe y Nick; aparte de los reconocimientos internacionales que han ido cosechando, ganaron el premio de LOS40 Music Awards al Grupo del Año (actuaron en la gala) y en junio alcanzaron por primera vez en su trayectoria el número uno de la lista con Sucker (dos semanas no consecutivas). Ahora han regresado a la posición más alta de LOS40 con Only human, otro de los singles de su último álbum, Happiness begins.

La semana pasada llegaron a tener tres temas en lista y el récord de permanencia con Sucker. Actualmente mantienen un doblete, pues también figuran en el ránking con Runaway, su colaboración con los latinos Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha (#29).

Celebramos con entusiasmo el apoteósico regreso de estos tres geniales hermanos, que, por cierto, puede culminar el próximo febrero con sus dos conciertos (los días 16 y 17) en Madrid y Barcelona. ¡Enhorabuena!