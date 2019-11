Los 10 secretos de Aczino

1. La música que te gusta escuchar horas o días previos a la celebración de un gran evento como puede ser el de la Final Internacional: Música clásica.

2. Tu primer pensamiento cuando viste por primera vez una batalla de gallos: Me llenó de adrenalina, me impresionó, quería buscar más.

3. Lo primero que haces al despertarte: Bostezar y revisar el teléfono.

4. El amuleto o lo que no te puede faltar en las batallas: Antes lo era una chaqueta verde que tenía, ahora me he dado cuenta de que siempre llevo algo que me regalan. Es algo que me sirve.

5. El gallo con el que mejor te llevas: Hay varios. Es que si digo uno se van a ofender *risas*. Te podría decir que Jazer, Chuty…

6. El consejo que te hubiese gustado recibir antes de adentrarte en las batallas: Que me alejara. No, no es cierto. *risas* Que tuviera paciencia y que con calma todo llega a su tiempo.

7. El primer pensamiento cuando tu rival te responde con una muy buena rima: Lo que pienso es ‘emergencia, tenemos que hacer algo’. El problema es que te bloqueas por intentar buscar algo.

8. Algún reto personal: Ganar por segunda vez el torneo de las batallas de gallos y personalmente, llegar a quedar en la historia de la música y de las batallas.

9. Algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta o que muy poca gente imagina que te gusta: Hay varias novelas que veo con mi esposa y me gustan. Por ejemplo, La Casa de las Flores. Las he visto todas con ella y me enfado si se adelanta ella. Primero era para acompañarla y después me enganché.

10. Algo que no soportas: Es gracioso porque es a lo que me dedico, pero lo que no soporto es que haya mucha gente hablándome. Lo peor es que no puedo hacer gestos ni nada, tengo que sonreír y saludar porque si no se malinterpreta. Es de lo que más me pone tenso, inquieto, nervioso. Que haya mucha gente viéndome.